Hinter dem siebten Türchen brodelt es bedenklich, Flammen und Kanonenschläge wetteifern mit einer einmaligen Lichtshow um unsere Aufmerksamkeit. Was das bedeutet? Klare Sache: Unsere Freunde von In Flames kommen wieder nach Wacken!

In Flames

Die schwedische Melodic Death Metal Kapelle In Flames muss sicherlich kaum noch vorgestellt werden – ihre Shows in Wacken sind eine Klasse für sich, kaum eine Band holt so viel Energie aus dem Publikum heraus wie Göteborger Rocker.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1990 hat sich der Sound der Band kontinuierlich entwickelt, jedes neue Album weißt eigene Besonderheiten auf, die es vom Vorgänger abheben – und trotzdem sind In Flames immer erkennbar In Flames geblieben.

Ob das Label Melodic Death Metal noch haltbar ist, ist eine Diskussion die emsig geführt wird – aber eigentlich ist sie zweitrangig. Denn Hauptsache ist, dass die Band weiterhin wie gewohnt abliefert. Und diesbezüglich machen wir uns keinerlei Gedanken!

Kommentare

Kommentare