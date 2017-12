Summer Brezze 2018: Haben At The Gates und Mr. Hurley & Die Pulveraffen

Jessas, ist es wirklich schon drei Jahre her, seit ’At War With Reality’ das Licht der Welt erblickt hat?! Höchste Zeit, dass unsere nächste Bestätigung, AT THE GATES, mit einem neuen Langeisen um die Ecke kommen!

Doch keine Sorge, die Schweden werkeln zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe bereits fleißig am neuen Album, so daß sie im August 2018 definitiv mit neuen Songs im Gepäck nach Dinkelsbühl einmarschieren werden. Dass uns ein weiteres bockstarkes Göteborg-Death-Brett erwarten wird, darüber sind wir uns wohl alle einig, oder?! Also Ihr Todesmetaller, kommet in Scharen, um dieser Kulttruppe Eure Aufwartung zu machen. Rasiermesserschafe Rifforgien und pfeilschnelle Melodieläufe erwarten Euch!

Es ist schlichtweg unglaublich, wie sich die Karriere unserer nächsten Bestätigung in den letzten drei Jahren entwickelt hat. MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN gehören mit Sicherheit zu den heißesten Aufsteigern im Hartwurstsektor der jüngsten Vergangenheit!

Als zweite Band in der Geschichte des SUMMER BREEZE haben MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN es geschafft, drei Jahre hintereinander verpflichtet zu werden (für die Statistiker: dies gelang bislang lediglich der BLASMUSIK ILLENSCHWANG)! Wieso denn auch nicht?! Die Band hat bei beiden Auftritten in Dinkelsbühl abgeräumt wie fast keine andere Combo, die Jungs werden auf allen Kanälen von Euch gefordert, na dann sollt Ihr sie doch haben! So steht einer weiteren Party-Schlacht mit den Feier-Piraten 2018 nichts mehr im Wege! Auf ein Neues, mit MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN!

