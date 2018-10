Once Human: veröffentlichen Live-Album „Stage Of Evolution“

Once Human: veröffentlichen Live-Album „Stage Of Evolution“

Once Human haben heute bei earMUSIC ihr erstes Live Album Stage Of Evolution veröffentlicht Nachdem ihr Debutalbum The Life I Remember im Jahr 2015 große Wellen geschlagen hat, hat sich die Band weit über die Grenzen des melodischen Death Metal hinausbewegt hin zu einem komplexen, ausgeprägtem und massivem Sound.

Evolution war nicht bloß der Titel des zweiten Albums von Once Human, welches letztes Jahr erschien, es ist ein starkes Statement, das nach und nach immer mehr an Bedeutung gewinnt. Alleine das Video zu ihrer Single Eye Of Chaos wurde mittlerweile über 7,5 Millionen Mal auf YouTube angesehen. Und nicht nur die Kommentare unter ihren Videos beweisen es, Once Human faszinieren mit ihrem emotionalen und komplexen Sound, ihren massiven, verzerrten Riffs und Lauren Harts einzigartiger und markerschütternden Stimme.

“Holy Shit, ich habe nicht damit gerechnet, dass so eine Stimme aus diesem Körper kommt”

“Ist es möglich eine Frau geil zu finden und gleichzeitig Angst vor ihr zu haben?”

“Okay, sie ist irgendwie niedlich, aber ich erwarte nicht vie – HOLY SHIT, WIE IN ALLER WELT?”

Stage Of Evolution ist die konsequente Weiterentwicklung des Evolution Albums vom Studio auf die Bühne. Aufgenommen wurde das Album während der US Tour im letzten Jahr und beinhaltet nicht nur Songs des Studio Albums sondern auch das Cover des Machine Head Hits „Davidian“, ein Song ihres im Jahr 1994 erschienenen Debut Albums Burn My Eyes, co-geschrieben von Once Humans Logan Mader, dessen Namen einigen Metalheads bekannt vorkommen wird. Mader machte sich als ursprünglicher Gitarrist von Machine Head einen Namen, spielte in den 90ern bei Soulfly und ist zudem bekannt für seine Arbeit als Produzent bei Alben von Gojira, Fear Factory und Devildriver. Neben Sängerin Lauren Hart, die ihrer kraftvollen Stimme freien Lauf lässt, steuert zudem Fred Leclercq von Sinsaenum und Dragonforce seine Stimme zu dieser Version von Davidian bei.

Ich weiß, es ist ungewöhnlich für eine Band, die nicht der Headliner ist, ein Live Album aufzunehmen. Wir hatten die Möglichkeit dies umzusetzen, denn die notwendige Technik und Ausrüstung ist ein Bestandteil unseres täglichen Monitoring Systems. Wir hatten eine Menge Spaß auf Tour mit Dragonforce. Ich bin froh, dass wir einen Teil davon festhalten konnten um ihn mit all

unseren Fans teilen zu können! – Logan

Abgerundet wird die Band von Schlagzeuger Dillon Trollope, Bassist Damien Rainaud und Gitarrist Max Karon. Alles an Evolution und dem Live-Gegenstück Stage Of Evolution macht klar, dass dies eine Band ist, die konstant ihre eigenen Grenzen überwindet, um etwas abzuliefern, das wahrlich heraussticht.

„Stage Of Evolution“ ist als Digipak sowie digital zu einem unschlagbaren Preis erschienen.

Hier bestellen: https://oncehuman.lnk.to/StageOfEvolution

Die ersten beiden Singles des Album sind als Songstreams auf YouTube verfügbar:

Flock of Flesh (live): https://youtu.be/oNNoVqiMPjw

Eye of Chaos (live): https://youtu.be/1LqLgfbebjU

Tracklist:

1. Eye Of Chaos (Live)

2. Killers For The Cure (Live)

3. Mass Murder Frenzy (Live)

4. Gravity (Live)

5. Passenger (Live)

6. Pick Your Poison (Live)

7. Paragon (Live)

8. Davidian feat. Fred Leclercq (Live)

9. Flock Of Flesh (Live)

Offizielle Videos zu dem Studio Album:

Eye Of Chaos: https://youtu.be/9VHA0H8peZ0

Gravity: https://youtu.be/KOvAP_Hd7xg

Dark Matter: https://youtu.be/OTua2ZrZr7M

