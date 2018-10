Bury Tomorrow mit 36 Crazyfists, Cane Hill und Crystal Lake am 08.12.2018 in der Essigfabrik in Köln (Vorbericht)

„Schwitzen in der Essigfabrik!“

Bands: Bury Tomorrow, 36 Crazyfists, Cane Hill, Crystal Lake



Ort: Essigfabrik, Köln

Datum: 08.12.2018

Kosten: ca. 30 € VVK

Genre: Metalcore

Veranstalter: Kingstar Music

Link: https://www.facebook.com/events/1773408086069343/?active_tab=about

Als wir 2013 zum ersten Mal von der Band Bury Tomorrow berichteten (es war im Vorbericht vom Summer Breeze), da konnte noch keiner das Ausmaß an Popularität erahnen, welches die Band heute in ihrem Genre hat. So darf man, glaube ich, schon echt stolz darauf sein, dass man mit 36 Crazyfists ein Genreurgestein als „Special Guest“ – oder auf gut Deutsch „Vorband“ – auf der gesamten Tour durch Deutschland hat verpflichten können. Dazu kommen noch die US-amerikanischen Nu-Metalcorer von Cane Hill und die aus Japan mitreisende Truppe Crystal Lake. Wenn das kein gelungener Abend für einen Fan des Genres wird, dann weiß ich ganz ehrlich auch nicht weiter. Anlässlich ihres erst im Juli veröffentlichen Albums Black Flame (Review: hier), bereist das aus Southampton stammende Quintett nicht nur die hier angegebene Essigfabrik im nordrheinwestfälischen Köln, sondern auch alles, was bei drei nicht auf den Bäumen gewesen ist, beziehungsweise zu groß gewesen ist, um auf den Baum zu kommen. Wer also aus Münster, Hamburg, Berlin, Leipzig, München, Graz oder Wiesbaden kommt, der darf bei einem Besuch ab dem 24.11.2018 laut mitsingen bei Songs wie Black Flame, Earthbound oder Knife Of Gold (natürlich kann ich das nur vermuten, denn die Setliste liegt uns leider nicht vor). Vielleicht trifft man sich ja vor Ort in Köln – einfach auf das Time For Metal-Shirt achten. Ach ja, und wer gut informiert beim Konzert erscheinen will, der sollte sich zusätzlich dringend das Interview von Anabel S. mit der Band Bury Tomorrow durchlesen – hier.

