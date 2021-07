Fazit

Nach dieser kleinen Story-Einführung kann uns gar nichts Neues erwarten. Ohne mit den Wimpern zu zucken, gebe ich euch da direkt recht. Die größte Frage war für mich auch eher: Kann One Last Call in diesem sehr ausgedehnten Fahrwasser noch Tiefen erzeugen und eine Handlung aufziehen, die den überladenen Horrorschocker noch vom Sessel haut? Effektarm und mit deutlich eingeschränkter Dramatik bleibt die Sitzkuhle im Sofa wohl permanent nach unten gedrückt. Die guten Schauspieler schaffen es nicht, der schwer belasteten Umsetzung von One Last Call Folge zu leisten. Das Messer an der Kehle fehlt unweigerlich und so laufen die Minuten langsam herunter und hätten mehr Aufreger verdient gehabt. Leider ist es nur ein durchschnittlicher Film, der viel Luft nach oben hat. Um nicht weiter auf der zu platten Struktur herumzuhacken, schaut es euch am besten selber an und macht euch ein Bild davon. Für mich bleibt es definitiv ein einmaliges Erlebnis, das durch die tolle Besetzung aufgewertet werden konnte, um nicht ganz unterzugehen.