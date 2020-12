One Morning Left: starten Pre-Order für neues Album „Hyperactive“ & veröffentlichen neue Single „Neon Highway“

Der finnische Metalcore-Actist zurück, mit einer wahrlichen Retrobombe!Die Band startet heute offiziell den Vorverkauf für ihr brandneues Album Hyperactive , das am 21. Mai 2021 viaerscheinen wird.Um einen ersten Eindruck vom neuen Album zu bekommen, habenihre erste Singleveröffentlicht., ist ein hyperaktives Liebeslied voller Chaos und Wut, das mit dem Albumtitel in Einklang steht. Wie(Gitarre/Vocals) sagte: „Dies ist ein direktes Liebeslied. Verrückte Liebe. Kann auch als das große Ganze des Albums gesehen werden und beschreibt die Welt, über die wir singen. „

Mit ihrem vierten Album beendet der finnische Metalcore-Act One Morning Left eine fünfjährige Pause mit der Veröffentlichung neuen Materials. Auf Hyperactive schlägt die Gruppe ein ganz neues Kapitel ihrer Geschichte auf. Sie lässt sich von Retro-Musik für elektronische Spiele und Videospiele sowie dem Hardrock der 80er inspirieren und bleibt dabei ihren schwereren Wurzeln treu. Änderungen finden nicht nur im Musikstil statt, sondern auch in der Besetzung. Von der Besetzung der „Metalcore Superstars“ 2016 kehren Frontmann Mika Lahti, Sänger und Gitarrist Leevi Luoto und Schlagzeuger Niko Hyttinen zurück. Zusätzliche Feuerkraft bieten die neuen Gesichter Tuukka Ojansivu an der Gitarre und Miska Sipiläinen an der Bassgitarre, sowie die Rückkehr des Keyboarders Touko Keippilä aus der ursprünglichen Panda <3 Penguin-Aufstellung der Band.

Das Album wird zum künstlerischen Höhepunkt von One Morning Lefts musikalischem „Blood Mountain“: Epische Texte, getragen von himmlischen Vocal-Melodien und Harmonien mit heftigen, aggressiven und unverwechselbaren Vocals von Frontmann Mika Lahti, im Zusammenspiel mit atemberaubenden Keyboard-Leads, unglaublich schnellen Gitarren, meisterhaften Bass-Riffs und fieberhaften Drum-Parts. Mit Hyperactive, das im Mai 2021 via Arising Empire veröffentlicht wird, möchte One Morning Left seine wachsende globale Fangemeinde erweitern. Nach umfangreichen Erfahrungen mit Live-Auftritten in unzähligen Shows in Finnland, auf Tourneen auf dem europäischen Festland, in Russland und im Baltikum und sogar in Orten wie Island und Japan plant die Gruppe, ihre unterhaltsame und energiegeladene Live-Show in naher Zukunft wieder aufzunehmen.