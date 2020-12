Rave The Reqviem: neues Video „Colossvs“ feiert Premiere

Rave The Reqviem aus Schweden haben am Freitag ihr neues Album Stigmata Itch veröffentlicht und präsentieren euch aus ihrem Album ein neues Musikvideo zu dem Song Colossvs. Freut euch auf einen intensiven Ritt mit modernem Metal, heavy Electro-Beats, und großartigen Melodien, die auch bei euch ein Halleluja auslösen werden!

Schaut euch das Rave The Reqviem Video Colossvs hier an:

„I fear our Lord no longer hears our prayers. In these dark times of pandemics, recessions, and never-ending violence, mental health issues are more relevant than ever. Loved ones are taken from us, dreams are shattered, and fear has replaced hope in our hearts. With growling guitars and emotional strings over a pulsating beat – beautifully adorned with The Sister Svperior’s sweet vocals – Rave The Requviem delivers a very important message. If David could beat Goliath, then you can beat your inner demons. Stay safe, believers!”

Rave The Reqviem liefert eine moderne Mischung aus Metal und elektronischer Musik mit eingängigen Refrains und herrlichen symphoniehaften Arrangements. Mit ihrer treuen Underground-Fangemeinde setzten sie die Segel für breitere Perspektiven und unterschrieben bei dem deutschen Label Out Of Line Music, welches 2018 ihr Album Fvneral [sic] veröffentlichte. Ein Album, das sowohl hochkarätige Kritiken erhielt als auch das Tor zu großen Festivalauftritten und ausgedehnten Support-Touren markierte. Mit ihrem demnächst erscheinenden vierten Album Stigmata Itch hat die Band ihren Sound auf eine spirituelle Ebene verfeinert, unter anderem mit ihrer neuen Sängerin The Sister Svperior. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Und nichts weniger strebt die Band an. Das Rave The Reqviem Album Stigmata Itch ist am 4. Dezember weltweit erschienen und wurde in den Fascination Street Studios in Schweden produziert.

Quelle: Out Of Line Music GmbH