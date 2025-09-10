Orbit Culture: kehren mit ihrer neuen Single „Nerve“ zurück

Die schwedische Band Orbit Culture kehrt mit ihrer kraftvollen neuen Single Nerve zurück, die aus dem kommenden Album Death Above Life stammt, welches am 3. Oktober 2025 veröffentlicht wird. Die Band beschreibt den Track als eine Mischung aus ihrem klassischen Sound mit klareren Refrains und einer einzigartigen Wendung, die ihn hervorhebt. Seht euch das Video zu Nerve hier an:

Gitarrist, Sänger und Songwriter Niklas Karlsson erklärt: „The album represents change, a new beginning. It feels like a rebirth.“

Death Above Life enthält Titel wie Inferna, Hydra, The Tales Of War und den Titeltrack. Nach ihren gefeierten Veröffentlichungen Descent (2023) und der EP The Forgotten festigt die Band weiterhin ihren Platz als einer der bedeutendsten Akteure des Modern Metals, wobei sie Vergleiche zu Gojira, Metallica und Static-X zieht und gleichzeitig einen einzigartigen Sound kreiert.

Erlebt Orbit Culture live auf der Death Above Life Tour 2025, die Termine in Europa, dem Vereinigten Königreich, Skandinavien und ihr erstes Konzert in Japan beim Loud Park umfasst.

Mehr Informationen zu Orbit Culture (inklusive der Tourdaten für 2025) und ihrem kommenden Album Death Above Life findet ihr hier:

Orbit Culture: der Sound des modernen Metals, schwerer und ambitionierter als je zuvor.