Orbit Culture: veröffentlichen neuen Song „The Tales Of War“

Seit der EP The Forgotten aus dem Jahr 2023 war es ruhig um die schwedischen Melodic-Death-Metaller von Orbit Culture. Nach ihrer Tour mit Bullet For My Valentine und Trivium haben sie jetzt das offizielle Musikvideo zu ihrer brandneuen Single The Tales Of War, die über Century Media erschienen ist, veröffentlicht. Der Track und seine Visuals sind Teil eines größeren, ehrgeizigeren Projekts, das als Brücke zum nächsten Kapitel von Orbit Culture dient. Stay tuned!

Der Song wurde von Buster Odeholm im Odeholm Audio gemischt und gemastert, das Video stammt von Riivata Visuals!

Hier könnt Ihr Euch das Meisterwerk anschauen: