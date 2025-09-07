Orbit Culture: veröffentlichen „Nerve“ aus dem neuen Album „Death Above Life“

Nach der Veröffentlichung von drei cineastischen Performance-Videos haben die Schweden Orbit Culture ein weiteres audiovisuelles Highlight in petto: einen aufwendigen Visualizer, der von den 3D-Zauberern von Crystal Spotlight für ihre neue Single Nerve erstellt wurde und euch direkt in eine andere dunkle Dimension entführt.

Die Band kommentiert: „Mit Nerve kehren wir zum älteren Orbit Culture Sound zurück, kombinieren ihn mit klareren Refrains und einer Überraschung am Ende. Dieser Track begleitet uns schon seit Jahren – wir wussten nur nicht, was wir damit machen sollten, vor allem, weil die Strophen für uns etwas untypisch waren. Aber genau das ist es, was wir letztendlich daran lieben. Visuell wirkte der Song zu ‚überlebensgroß‘ für ein normales Performance-Video. Nach jahrelangen Ideenaustauschen mit Miles Skarin von Crystal Spotlight wussten wir, dass dies der perfekte Track war, um ihn in eine vollständig realisierte 3D-Welt zu übertragen.“

Nerve ist die vierte Singleauskopplung aus Death Above Life, das am 03.10.2025 erscheinen soll. „Das Album steht für Veränderung, für einen Neuanfang“, sagt Gitarrist, Sänger und Songwriter Niklas Karlsson. „Es weckt viele gute und schlechte Emotionen, aber es ist eine große Veränderung zum Besseren. Es fühlt sich wie eine Wiedergeburt an.“

Das Quartett (Gitarrist und Sänger Niklas Karlsson, Gitarrist Richard Hansson, Bassist Fredrik Lennartsson und Schlagzeuger Christopher Wallerstedt) stammt aus der kleinen Stadt Eksjö in Schweden (zwischen den angesagten Metal-Städten Göteborg und Stockholm) und hat sich zu einer globalen Größe entwickelt, indem es Riffs zu gleichen Teilen aus Thrash, Death Metal und Industrial mit fesselnden Hooks und einer vielschichtigen Atmosphäre verbindet, die Vergleiche mit Gojira, Metallica und Static-X nahelegt, während sie gleichzeitig etwas ganz Eigenes schaffen.

Das 2023 erschienene Album Descent von Orbit Culture und die darauf folgende EP The Forgotten führten 2023 viele Jahrescharts an, darunter auch die von Metal Hammer, die das Album als „eine beeindruckende Verflechtung der effektivsten und aufregendsten Stränge des modernen Metal zu einem beeindruckenden Meilenstein“ beschrieben. Ausgiebige weltweite Tourneen und eine Vielzahl von Auftritten auf Festivals rund um den Globus haben die Bühne für etwas viel Größeres bereitet. Orbit Culture ist eine Band, die bereit ist. Sie sind der Sound des Metal im modernsten Sinne.