A Thousand Reasons: veröffentlichen epische Rock-Ballade „Until the Sunlight Dies“

Die aufstrebende Alternative-Rock-Band A Thousand Reasons meldet sich mit ihrer neuen Single Until The Sunlight Dies zurück. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar und zeigt einmal mehr die Mischung aus emotionaler Tiefe, orchestraler Wucht und kraftvoller Rock-Energie, die die Band auszeichnet.

Angeführt von Sänger, Songwriter und Komponist Joseph Drenning besteht die Formation zudem aus Nate Baker (Leadgitarre) und Jeff Klein (Schlagzeug). Für ihre aktuelle Veröffentlichung holten sich A Thousand Reasons internationale Verstärkung: Die Sängerin Ally Rozario verleiht dem Duett ihre eindringliche Stimme, während Nikos Mavridis mit Viola- und Violinarrangements für cineastische Klangfarben sorgt. Produziert und gemixt wurde der Track gemeinsam mit Josh Joyce in den Wombat Studios in Pennsylvania.

Musikalisch knüpft Until The Sunlight Dies an die Tradition großer Rock-Duette an – inspiriert von Songs wie Broken (Seether feat. Amy Lee) oder Close My Eyes Forever (Ozzy Osbourne & Lita Ford) – und verbindet diese Einflüsse mit moderner Emo-Ästhetik und orchestraler Opulenz.

Inhaltlich erzählt das Stück von der Kraft der Liebe angesichts des Untergangs. „Ich stellte mir ein Paar vor, das sich festhält, während die Welt um sie herum zusammenbricht. Es geht darum, den Glauben und die Liebe am Leben zu halten – egal was passiert“, erklärt Frontmann Joseph Drenning.

Die Entstehung des Songs unterstreicht den globalen Charakter des Projekts: Rozarios Gesang wurde in Malaysia aufgenommen, Mavridis’ Streicherparts in Griechenland, während die finale Produktion in den USA stattfand – ermöglicht durch die internationale Musikplattform Musiversal.

Mit seiner orchestralen Dramaturgie, den wechselnden Gesangsparts und der wuchtigen Instrumentierung ist Until The Sunlight Dies ein moderner Liebes- und Rockhymnus, der gleichermaßen Fans von Hard Rock, Pop und Indie begeistern dürfte.