Orcus Patera und Sober Truth am 25.01.2019 im Alexander The Great (ATG) in Mainz presented by TFM.rocks (Vorbericht)

Orcus Patera und Sober Truth am 25.01.2019 im Alexander The Great (ATG) in Mainz presented by TFM.rocks (Vorbericht)

„Orcus Patera und Sober Truth am 25.01.2019 im Alexander The Great (ATG) in Mainz presented by TFM.rocks (Vorbericht)“

Bands: Orcus Patera, Sober Truth

Ort: Alexander The Great (ATG), Hintere Bleiche 8, 55116 Mainz

Datum: 25.01.2019

Kosten: 9 Euro AK

Genre: Blackened Death Metal, Progressive Groove Metal

Besucher: ca. 100 Besucher werden erwartet

Veranstalter: Hardrockclub „Alexander The Great“ und die Bands

Link: https://www.facebook.com/events/335371276955090/

Am 25.01.2019 machen mit Sober Truth und Orcus Patera zwei rheinische Bands im ATG Mainz unsicher. Orcus Patera kehren nach dem legendären Berlin und Eberswalde Gig Weekender, den sie im November 2018 mit ihren Freunden von Sober Truth im Osten der Republik bestritten haben, endlich wieder in ihre Heimatstadt Mainz zurück.

Time For Metal freut sich, dieses exquisite Clubkonzert in seiner Reihe TFM.rocks präsentieren zu können. Die Metalfans in Mainz sollten sich den Termin auf jeden Fall im Kalender vormerken.

Orcus Patera ist nicht nur eine rätselhafte Region auf dem Mars. Orcus Patera ist auch eine rätselhafte Blackened Death Metal Band aus Mainz. Im Dezember 2017 wurde die CD mit dem Titel Schattenmarsch veröffentlicht. Zum Album Schattenmarsch durfte ich eine Rezension machen (hier geht es zur Rezension). Die Platte hat mich echt begeistert. Ihre Musik ist düster, morbide und anziehend zugleich. Einflüsse anderer Metalgenres werden ebenfalls in ihrer Musik verarbeitet. Live konnte ich mir die Band bereits beim Mahlstrom Festival anschauen. Von mir haben sie für die Stilrichtung ihrer Musik, in Anlehnung an ihren Bandnamen, den Namen Enigmatic Marsianic Blackened Death Metal bekommen. Alle Metaler in Mainz, die Orcus Patera noch nicht kennen, sollten sich überraschen lassen. Für die Freunde des Blackened Death Metal ist es ein Pflichttermin!

Sober Truth kommen aus Bonn. Die vierköpfige Band (drei Jungs und ein Mädel) bringt einen einzigartigen Modern Metal Mix mit progressiven Einflüssen auf die Bühne. Sie nennen das selbst Progressive Groove Metal. Es gibt bei ihnen aus allen Metal-Stilrichtungen was auf die Ohren. Sie sagen auf ihrer Internetseite selbst, dass sie ihre Zuhörer in eine andere Welt entführen. Und genau das trifft es. Mit im Gepäck haben sie auf jeden Fall ihr Album Locust ∇ Lunatic Asylum von 2017. Ihren anstehenden neuen Longplayer mit dem Titel Psychosis sieht die Band als einen weiteren Evolutionsschritt. Das Album Psychosis wird dem breiten Publikum in einer CD-Release Party am 23.02.2019 im Kubana Siegburg vorgestellt. Auch hier in Mainz dürften Sober Truth einige Songs ihres neuen Albums dabei haben. Sober Truth sind immer wieder aufs Neue für eine musikalische Überraschung gut und wissen ihr Publikum mit ihrer Leidenschaft für das Außergewöhnliche mitzureißen. Live standen sie schon mit solchen Größen wie Anvil auf der Bühne.

Also Mainzer, lasst euch dieses Package am 25.01.2019 nicht entgehen!

Kommentare

Kommentare