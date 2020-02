Orden Ogan: kündigen neues Album und Headline-Tour mit Killer-Package an

Die deutsche Power Metal Institution Orden Ogan lässt die Bombe platzen:

Am 28.08.2020 wird das neue Album Final Days via AFM Records weltweit veröffentlicht.

Im September und Oktober begeben sich Orden Ogan dann auf ihre Final Days Headliner Tour 2020 – mit einem fantastischen Package! Die bereits angekündigte Heavy Metal Legende Grave Digger ist Special Guest und wird zum 40-jährigen Geburtstag mit neuem Album im Gepäck anrücken. Als zweiter Special Guest ist das deutsche Power Metal Urgestein Rage an Bord. Die Band um Sänger Peavy Wagner konnte mit ihrem neuen Album Wings Of Rage die „Album des Monats“ Auszeichnung sowohl beim Rock Hard als auch im Metal Hammer abholen. Mit Orden Ogan + Grave Digger + Rage bietet die Final Days Tour ein hammerstarkes Line-Up, an dem kein Powermetal-Fan vorbeikommt! Zur Final Days Tour präsentiert sich die Band mit komplett neuer Show. Da heißt es: zuschlagen bevor es keine Karten mehr gibt! Ab sofort gibt es in einer exklusiven Vorverkaufsaktion das neue Album als CD-Digipak (+Live DVD) im Bundle mit Ticket im Afm Records Webshop unter: http://afmrec.de/FinalDays

Der allgemeine Ticketvorverkauf über alle bekannten Vorverkaufsstellen läuft seit dem 01.01.2020.

Orden Ogan – Final Days Tour (Part 1)

+ Special Guest: Grave Digger

+ Special Guest: Rage

24.09.20 DE Hamburg – Gruenspan

25.09.20 DE Oberhausen – Turbinenhalle 1

26.09.20 DE Leipzig – Hellraiser

27.09.20 ?? (to be announced in April 2020)

29.09.20 HU Budapest – Dürer Kert

30.09.20 AT Wien – Szene

01.10.20 DE Berlin – Kesselhaus

02.10.20 DE Munich – Muffathalle

03.10.20 DE Stuttgart – LKA

04.10.20 CH Sarnen – Urrock Festival

06.10.20 FR Paris – La Machine

07.10.20 FR Lyon – Ninkasi Kao

08.10.20 NL Nijmegen – Doornroosje

09.10.20 DE Saarbrücken – Garage

10.10.20 DE Geiselwind – Musichall

11.10.20 DE Wiesbaden – Schlachthof