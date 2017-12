Orphaned Land, die orientalischen Metalpioniere kehren am 26. Januar 2018 mit ihrem neuen Studioalbum Unsung Prophets & Dead Messiahs zurück, welches erneut von Jens Bogren gemischt wurde und ein Konzeptalbum geworden ist.

Thematisch verarbeitet die Band auf dem Longplayer ihre Faszination für Werke des großen Philosophen Plato.

Als Gastmusiker konnte die Band für ihr aktuelles Werk Gitarren Virtuoso Steve Hacket sowie Blind Guardian Frontmann Hansi Kürsch und At The Gates Sänger Tomas Lindberg gewinnen. Das Cover Artwork stammt von Valnoir.

Orphaned Land Sänger Kobi Farhi erzählt: „Unsere Musik handelt meist von Emotionen wie Ärger und Freude, von Tragödien und Protest. Wir können es nicht erwarten, Euch die 13 neuen vielseitigen Tracks präsentieren zu können, kein Song gleicht dem anderen und wir nehmen Euch auf unserem neuen Album erneut auf eine besondere musikalische Reise mit.“

Im Zuge der Veröffentlichung von Unsung Prophets & Dead Messiahs tourt die Band ab Februar durch Europa.

Hier alle Termine auf einen Blick:

24.02.18 Arnheim (Netherlands) – Willem Een

25.02.18 Essen (Germany) – Turock

26.02.18 London (UK) – Underworld

27.02.18 Paris (France) – Petit Bain

28.02.18 Nantes (France) – Le Ferrailleur

02.03.18 Madrid (Spain) – Copérnico

03.03.18 Barcelona (Spain) – Bovedo

04.03.18 Montpellier (France) – Secret Place

06.03.18 Cologne (Germany) – Jungle

07.03.18 Berlin (Germany) – Bi Nuu

08.03.18 Bratislava (Slovakia) – Randal Club

09.03.18 Cluj Napoca (Romania) – Flying Circus

10.03.18 Krakow (Poland) – Zet Pete

11.03.18 Budapest (Hungary) – Dürer Kert

13.03.18 Munich (Germany) – Backstage

14.03.18 Borgo Priolo (Italy) – Dagda Live Club

15.03.18 Rome (Italy) – Jailbreak Live Club>

16.03.18 St. Maurice (Switzerland) – The Manoir Pub

17.03.18 Zug (Switzerland) – Galvanik

18.03.18 Pagney (France) – Chez Paulette

Unsung Prophets & Dead Messiahs Tracklist:

1. The Cave

2. We Do Not Resist

3. In Propaganda

4. All Knowing Eye

5. Yedidi

6. Chains Fall To Gravity

7. Like Orpheus

8. Poets Of Prophetic Messianism

9. Left Behind

10. My Brother’s Keeper

11. Take My Hand

12. Only The Dead Have Seen The End Of War

13. The Manifest – Epilogue

Orphaned Land sind:

Kobi Farhi – Vocals

Chen Balbus – Guitars

Idan Amsalem – Guitars

Uri Zelcha – Bass

Matan Shmuely – Drums

