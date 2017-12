Am 6. Oktober enthüllten Damnation Defaced die Geschichten um Daza Znieh, dem Invader From Beyond. In ihrem neuen Video The Key To Your Voice begibt sich die Band in das Raumschiff, das das genetische Erbgut von Daza Znieh zu einem bewohnbaren Planeten bringen soll. Die zwingende Atmosphäre und der hymnenhafte Refrain nehmen den Hörer direkt mit auf einen elementaren Punkt innerhalb der Reise, von der das aktuelle Album des Quintetts erzählt.