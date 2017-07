Die schwedische Metal-Macht Pain um Multi-Instrumentalist und Produzent Peter Tägtgren (Hypocrisy, Lindemann) kündigen den finalen Teil ihrer Tour zum aktuellen Studioalbum Coming Home an.

Als Support-Acts werden die schwedischen Modern-Rocker Corroded und die italienischen Thrasher von Sawthis mit dabei sein.

Corroded kommentiert:

People of Europe, hear ye hear ye!!

Wir sind stolz Euch mitteilen zu können, dass wir als direkter Support für Pain auf deren kommender Europatour bestätigt wurden. So, lasst alles fallen und rennt so schnell ihr könnt zum nächsten PC, Telefon oder mit was auch immer ihr Tickets bestellt. Das ist etwas, dass ihr unter keinem Umständen verpassen solltet!

Sawthis sagt dazu:

Wir sind sehr glücklich und stolz, dass wir Teil dieser Tour sein dürfen. Wir haben Peter Tägtgren’s Karriere schon immer verfolgt. Er ist einer unserer Haupteinflüsse und mit ihm auf Tour sein zu dürfen, motiviert uns umso mehr. Wir können es kaum abwarten – seid dabei.

Peter Tägtgren fügt hinzu:

Ich freue mich sehr auf den finalen Teil der Coming Home-Tour, besonders weil unsere Freunde von Corroded und Sawthis mit dabei sein werden. Letzte Runde für Zentraleuropa. Seid dabei!



Pain

Coming Home again Tour

w/ Corroded & Sawthis

26.10.17 DE Münster, Sputnikhalle

27.10.17 FR Paris, Petit Bain

28.10.17 FR Lyon, CCO Villeurbanne

30.10.17 DE Siegburg, Kubana

31.10.17 AT Wörgl, Komma

01.11.17 FR Colmar, LE Grillen

02.11.17 DE Jena, F-Haus

03.11.17 DE Geiselwind, Music Hall

04.11.17 DE Mannheim, MS CONNEXION COMPLEX

05.11.17 DE Obertraubling, Eventhall Airport

06.11.17 DE Aschaffenburg, Colos-Saal

07.11.17 CH Luzern, Schüür

08.11.17 DE Stuttgart, Universum

09.11.17 DE Bremen, Tivoli

10.11.17 NL Hengelo, Metropool

11.11.17 BE Koksijde, Casino

Weitere Pain-Termine:

07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

13.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

28.07. SLO Tolmin – Metaldays

29.07. CH Lottstetten – Meet the Beat

04.08. FIN Mikkeli – Jurassic Rock

05.08. S Nynäshamn – Svandammsparken

17.08. S Falun – Sabaton Open Air

18.08. SK Zvolenská Slatina – More Than Fest

