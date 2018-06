capelight pictures präsentiert PANS LABYRINTH von Oscar®-Preisträger Guillermo del Toro („Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“) als 6-Disc Ultimate Edition. Dank der Verwendung des neuen Criterion-Bildmasters, das anlässlich des 10. Jubiläums des Films in Zusammenarbeit mit Guillermo del Toro erstellt wurde, erstrahlt das dreifach Oscar®-prämierte Meisterwerk in neuem Glanz.

Die limitierte Sammlerbox enthält

– den Film als 3-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Blu-ray, DVD + über 7 Stunden Extras auf einer Bonus-Blu-ray sowie 24-seitiges Booklet)

– die Dokumentation „Creature Designers: The Frankenstein Complex“ (102 Min., Blu-ray, OmU-Fassung + 4 Stunden Extras auf einer Bonus-Blu-ray, inkl. der Vortragsreihe „Masterclass mit Guillermo del Toro“)

– den Original-Soundtrack auf CD

Außerdem:

– ein 100-seitiges Storyboard-Booklet

– 6 Postkarten

– ein Poster

– ein nummeriertes Zertifikat.

Das Artwork der Ultimate-Edition wurde von Derik Hobbs entworfen. Das Mediabook, dessen Cover der mehrfach ausgezeichnete Illustrator Matt Griffin gestaltet hat, ist auch separat erhältlich.

PANS LABYRINTH erscheint am 19. Juli als 6-Disc Ultimate Edition und als 3-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook.

