Am 29. Juni veröffentlichen die britischen Kult-Metaller Paradise Lost eine remixte und remasterte Version ihres achten Albums Believe In Nothing, das ursprünglich im Jahr 2000 das Licht der Welt erblickte, aber in Sachen Produktion nie zur vollen Zufriedenheit der Band gewesen ist. Deshalb präsentieren die Briten nun eine neue Version ihres Gothic Rock-Klassikers, das von Jaime Gomez Arellano produziert wurde und außerdem ein neues, passenderes Coverartwork bekam.

Heute präsentiert die Band den dritten Albumtrailer, in dem Sänger Nick Holmes und Gitarrist Greg Mackintosh erklären, warum gerade die poppigeren Songs auf Host und

Believe In Nothing gleichzeitig auch zu den düstereren in ihrem Repertoire gehören und wie sie es schaffen, genau diesen bittersüßen Sound, der die beiden Alben so besonders macht, zu erzeugen.

Das Album ist erhältlich als Digipack mit zwei Bonustracks, und erstmals auch als 180g Doppelvinyl in drei verschiedenen Farben (schwarz, weiß und das Mailorder-exklusive zweifarbige Schwarzweiß). Hier könnt Ihr Euch ein Exemplar sichern.

Oder bestellt Euch die remastered Version ihres legendären siebten Studioalbums Host, das ursprünglich 1999 erschien und im März diesen Jahres neu veröffentlicht wurde.

Physisch, Digital

Paradise Lost sind auf den folgenden Festivals in Europa sowie auf den folgenden Lateinamerika-Headlinedaten zu sehen:

24.06. PL Wroclaw – Eleven Bike Fest (w/ NOCNY KOCHANEK)

07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

13.07. E Viveiro – Resurrection Fest

20./21.07. FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

08. – 11.08. CZ Jaroměř – Brutal Assault

11.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

15.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

31.08. BR Rio de Janeiro – Teatro Rival

01.09. BR São Paulo – Carioca Club

02.09. BR Limeira – Bar da Montanha

04.09. RA Buenos Aires – Uniclub

06.09. RCH Santiago – Blondie

08.09. PE Lima – CC Festiva

10.09. CO Bogotá – Auditorio Lumiere

12.09. MEX Guadalajara – C3 Stage

13.09. MEX Monterrey – Café Iguana

14.09. MEX Ciudad de México – Circo Volador

22.09. UK Halifax – The Lantern

22.12. GR Athens – Piraeus 117 Academy

21.03.19 UK Pwllheli – Hammerfest

Paradise Lost sind:

Nick Holmes – Gesang

Greg Mackintosh – Leadgitarre

Aaron Aedy – Rhythmusgitarre

Steve Edmondson – Bass

Waltteri Väyrynen – Schlagzeug

