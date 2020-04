Parkway Drive: Band-Doku „Viva The Underdogs“ ab sofort erhältlich

Viva The Underdogs, die Band-Doku der Metalcore-Giganten Parkway Drive, ist ab sofort erstmals über diverse Streaming-Dienste erhältlich! Zu den Anbietern gehören neben Amazon Prime Video auch iTUNES, Google Play und Vimeo.

Im Januar wurde Viva The Underdogs in über 60 verschiedenen Kinos in Deutschland und Österreich exklusiv präsentiert. Der Film bietet einen persönlichen Einblick in mehr als 15 Jahre Bandgeschichte. Zu sehen gibt es exklusives „behind the scene“-Material, Aufnahmen vom Tourleben und Auftritten auf den weltweit größten Festivals, diverse Interviews mit Wegbegleitern der Band und vieles mehr.

Einen Eindruck vermittelt der folgende Trailer: