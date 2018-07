Nach ihrer erfolgreichen Festival-Tour diesen Sommer mit Headline-Auftritten bei Rock Am Ring, Rock Im Park und With Full Force Festival kündigen die australischen Metalcore-Giganten PARKWAY DRIVE ihre bisher größte Europa-Tour für Januar und Februar 2019 an. Es werden die bisher größten Shows sein, die das australische Quintett jemals in Europa gespielt hat.

PARKWAY DRIVE – Reverence Tour 2019

25.01.2019: Hamburg – Sporthalle

26.01.2019: Leipzig – Arena

27.01.2019: Frankfurt – Jahrhunderthalle

08.02.2019: Köln – Palladium

11.02.2019: Stuttgart -Schleyerhalle

12.02.2019: Zürich (CH) – Halle 622

15.02.2019: München – Zenith

17.02.2019: Wien (AT) – Gasometer

Morgen (04.07.) startet ein exklusiver Ticket Presale via Eventim.de . Ab Freitag, 06.07. (um 11 Uhr), sind Tickets auch bei allen weiteren bekannten VVK-Stellen erhältlich.

PARKWAY DRIVE haben im Mai mit „Reverence“ ihr von Fans wie Presse hochgelobtes siebtes Studioalbum veröffentlicht. „Reverence“ zeigt sich als das musikalisch ausgereifteste und emotional intensivste Werk der fünfköpfigen Band aus der Byron Bay und erreichte nicht ohne Grund Platz 3 der deutschen Albumcharts.

Frontmann Winston McCall:

„REVERENCE stellt das ehrlichste und persönlichste Album dar, das wir jemals geschrieben haben. Es ist das Ergebnis von viel Schmerz, Hingabe und Überzeugung. Wir haben versucht nicht nur das musikalische Verständnis von Parkway Drive zu erweitern, sondern auch als Menschen zu wachsen.„

„Reverence“, das von George Hadjichristou, dem langjährigen Tontechniker von PARKWAY DRIVE, produziert wurde, ist der Nachfolger des bis dato erfolgreichsten Albums „IRE“ und lässt die weltweite Fangemeinschaft weiter steil wachsen. Neben neuen musikalischen Horizonten der Band hält „Reverence“ einige der düstersten Lieder von Parkway Drive bereit. PARKWAY DRIVE, die sich 2002 in Byron Bay gegründet haben, veröffentlichten sieben Studioalben, von denen sechs auf Epitaph erschienen sind: 2004: Don’t Close Your Eyes (Resist Records) 2005: Killing with a Smile (Epitaph Records) 2007: Horizons (Epitaph Records) 2010: Deep Blue (Epitaph Records) 2012: Atlas (Epitaph Records) 2015: Ire (Epitaph Records) 2018: Reverence (Epitaph Records) Alle Alben haben Goldstatus in Autralien erreicht. Des Weiteren wurden auch zwei DVDs veröffentlicht (2012 Home is For The Heartless und 2009 Parkway Drive: The DVD), die beide Platinstatus erreicht haben.

