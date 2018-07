Am 13.Juli werden BURY TOMORROW ihr bereits fünftes Studioalbum „Black Flame“ via Music For Nations/Sony Music veröffentlichen. Die Band zählt zu den erfolgreichsten Metalcore Kapellen in UK und haben bereits die zweite Single „The Age“ mit folgendem Video veröffentlicht:

http://www.youtube.com/watch?v=Yjb8byK8bCg

Tourdates:

24 Nov – Sputnikhalle; Münster

25 Nov – Markthalle; Hamburg

30 Nov – SO36; Berlin

01 Dec – Conne Island; Leipzig

03 Dec – Backstage; Munich

04 Dec – Explosiv; Graz (AU)

06 Dec – Dynamo; Zürich (CH)

07 Dec – Schlachthof; Wiesbaden

08 Dec – Essigfabrik; Cologne

