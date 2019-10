Party.San Metal Open Air 2020: Onslaught sind bestätigt

Maniacs!

Was hat Großbritannien nur bedingt zu bieten? Höchstwahrscheinlich weltweit gewertschätzte Küche (von Fish ’n Chips abgesehen). Aber was hat die Insel definitiv zu bieten? Richtig fette Thrash Metal Kapellen! Neben Cancer und den punkigen Discharge wohl einer der Exportschlager auf diesem Gebiet: Onslaught! Zu früheren Zeiten noch im Hardcore-Punk beheimatet, driftete die Band von Release zu Release mehr in Richtung Thrash Metal und wir könnten dafür nicht dankbarer sein, denn das Material der Herren strotzt nicht nur vor ausgezeichnetem Songwriting und eingängigen Gesangspassagen sondern vor allem vor richtig stark geladener Liveenergie. FEUER FREI!

Herkunft: Großbritannien

Stil: Thrash Metal

Wurzeln: Slayer, Exodus

