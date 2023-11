Pathwalker: veröffentlichen neue Single und feiern Albumrelease

Am Freitag konnten die fünf Jungs von Pathwalker ihre kürzlich angekündigte Single Black Eyes der Öffentlichkeit vorstellen. Der Titel stammt vom neuen Album A Safe Place To Live, welches die Band als Reise tief in die inneren Gefühle beschreibt. Pathwalker sprechen in ihren Songs oft das Thema psychische Gesundheit an und fühlen der hektischen Zeit, in der wir derzeit leben, gehörig auf den Zahn.

Pathwalker über Black Eyes: „Black Eyes entstand innerhalb kürzester Zeit und gehört in jede Workout Playlist.“

A Safe Place To Live ist ebenfalls ab sofort erhältlich, sowohl auf allen gängigen Streamingportalen als auch bei der Band selbst: www.pathwalker-band.com/

A Safe Place To Live Tracklist:

1. Price Of Growth

2. The Ocean

3. Follow The Sun

4. Black Eyes

5. Where I Belong

6. Dreambound

7. The Forgotten

8. Revolution

9. Your Own Shadow

10. Your Own Fire

Video Follow The Sun

Video Your Own Fire

Pathwalker beschreiben ihr Album wie folgt: Die Produktion des Albums erstreckte sich über einen Zeitraum von 3 Jahren, wodurch der Sound der Band sich mit der Zeit verändert und weiterentwickelt hat. In vielen der Songs stecken die klassischen Metalcore Elemente drin, hinzukamen moderne Soundkulissen, wie sie in den Songs Your Own Shadow, Your Own Fire, Dreambound und Fade Away deutlich zu hören sind. Allgemein lässt sich sagen, dass in der Produktion auf Abwechslung wert gelegt wurde. Das Ziel des Albums war es eine Geschichte der Entwicklung zu erzählen, es wird deutlich, dass der Sound von Pathwalker gewachsen ist, genauso wie die Bandmitglieder selbst.

Über Pathwalker:

Die Truppe aus Jena sorgte 2020 mit der EP Reflections bereits für einigen Wirbel in der Szene. Neben Auftritten bei diversen Underground-Shows konnten Pathwalker zudem ihre starken Live-Qualitäten Anfang dieses Jahres im Zuge einer Tour mit Torrential Rain und Dead Phoenix unter Beweis stellen.

Die Band spricht eine klare Sprache: „Wir hetzen. Durch den Alltag, durch das Jahr, durch unser Leben. Wir hetzen, weil alles um uns herum auch hetzt. Und während wir alle rennen, wird es draußen immer dunkler. Krieg, Klima, Faschismus. Alles raubt uns Licht und Atem, bis wir vor Erschöpfung umfallen. Die Metalcore Band Pathwalker hat keine Lust mehr nach Luft zu ringen. Keine Lust, kaputten Ansprüchen gerecht zu werden, die am Ende nur ungerecht gegenüber uns selbst sind. Keine Lust auf Hass, Patriarchat und Verantwortungslosigkeit gegenüber Natur und Menschen. Wir suchen nach einem Ausweg hin zu einem friedfertigen Leben mit uns selbst und im Einklang mit der Welt.“

Pathwalker wurden 2018 von Raphael Hürler, Pascal Dinkel und Sebastian Meier gegründet, die bis heute das Gerüst dieser Band darstellen. 2020 wurde die EP Reflections veröffentlicht, bevor es zu diversen Besetzungswechseln innerhalb der Band kam. Mit Marcel Dinkel und Adrian Kappler bildeen Pathwalker nun eine starke Einheit, die mit ihrer Version vom Modern Metalcore die bisherigen Songs zu einem kraftvollen, homogenen Album zusammengefügt hat.

Pathwalker online:

Website

Facebook

Instagram