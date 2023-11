Wirtz: veröffentlicht zweite Single „Schweigen Mit Dir“ aus seinem neuen Album

In einer Welt, in der sich die Nachrichten überschlagen, ist Vertrauen und Verständnis die höchste Währung. Wirtz liefert mit Schweigen Mit Dir einen emotionalen und dynamischen Song, der mit ruhigen Klängen beginnt und in einer atmosphärischen Rocknummer endet. Er erinnert uns daran, dass in schweren Zeiten die Gemeinsamkeit der Schlüssel für unser Gleichgewicht im Leben ist.

Wirtz ist sechs Jahre nach seinem letzten Vollstromalbum zurück, mit großer Lust an Lärm und harten Gitarren und am gemeinsam zelebrierten Rundum-Durchdreh-Programm.

Wirtz ist einer der erfolgreichsten deutschen Musiker, seine Alben landen zuverlässig in den höchsten Chartregionen und ruft er zur emotionalen Rockmesse, sind die Clubs des Landes bis unters Dach voll. Und das, obwohl – oder doch eher gerade weil – Wirtz seit 2007 seinen Weg konsequent an den Majorstrukturen vorbei geht. Eigene Plattenfirma, eigene Identität, vom ersten Tag an. Gewiss, die Teilnahme am Erfolgsformat Sing Meinen Song sorgt 2015 für Rückenwind, getragen wird das Projekt aber seit Beginn von einer wachsenden Schar an Unterstützern, die keine Lust auf Trends hat, sondern das Wahrhaftige spürt und schätzt. Wirtz, das steht für DIY vom ersten Ton bis zum letzten Atemzug. „Als Plattenboss und A&R setz ich aufs beste Exemplar und das ist meine DNA“, singt er 2023.

Als die Pandemie der Kultur im März 2020 den Stecker zieht, steht Wirtz nur wenige Tage vor dem Start einer ausverkauften Unplugged-Tour. Es ist ein Schock, der die komplette Struktur durchschüttelt. Es wird ruhig um Wirtz, weil es nichts zu berichten gibt. Aber abseits des täglichen Wahnsinns entsteht neue Musik. In neuen Konstellationen, aber mit alten Qualitäten: Roh, gnadenlos ehrlich, Gefühl und Härte. Wirtz hat „die alten Pfade neu planiert, die ganze Hütte kernsaniert“.

DNA erzählt viel über drei Jahre „gestohlene Lebenszeit“. „Es lag eine Menge auf der Seele, das man rausschreien musste“, sagt Wirtz zu seiner lauten Rückkehr. Ein Versprechen an viele, viele Fans, die ihren Wirtz wieder am liebsten hart gerockt und nicht gerührt genießen. DNA lässt da keine Wünsche offen, zeigt aber auch nur eine Facette, für die Wirtz seit jeher steht.

Das Video zur ersten Single DNA sieht man hier: https://youtu.be/Y8VeYh4UbXA.

Das Album DNA erscheint am 2. Februar 2024 und kann HIER bestellt werden.

Eine Tour wurde für 2024 bereits angekündigt:

Kingstar presents:

Wirtz – DNA Tour Live 2024

01.02.2024 Stuttgart, Im Wizemann Halle

02.02.2024 Saarbrücken, Garage

03.02.2024 Köln, Viktoria Carlswerk

08.02.2024 Bremen, Aladin

09.02.2024 Münster, Skaters Palace

10.02.2024 Hannover, Capitol

11.02.2024 Hamburg, Grosse Freiheit 36

15.02.2024 Frankfurt, Batschkapp

16.02.2024 Erfurt, Club Central

17.02.2024 Leipzig, Felsenkeller

18.02.2024 München, Backstage Werk

21.02.2024 Berlin, Huxleys Neue Welt

22.02.2024 Nürnberg, Hirsch

23.02.2024 Dortmund, FZW Halle

