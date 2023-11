Myrath: mit brandneuer Prog-Metal-Hymne „Child Of Prophecy“ aus kommendem Album „Karma“

Myrath haben ihre zweite Single aus dem neuen Album Karma veröffentlicht – gemeinsam mit einem Musikvideo, das bisher unveröffentlichtes Material von ihrer außergewöhnlichen Liveshow enthält, die Anfang des Jahres in Karthago gefilmt wurde.

Der Song Child Of Prophecy erzählt anschaulich von einer Welt, die am Abgrund des Wandels steht und in der ein Kind der Prophezeiung als Leuchtfeuer der Hoffnung inmitten der eindringenden Dunkelheit auftaucht. Der Text vermittelt ein Gefühl der Dringlichkeit und Entschlossenheit und fordert die Zuhörer auf, die Warnungen der Vergangenheit zu beachten und den Ruf zum Handeln anzunehmen.

Durch eindringliches Flüstern, das vom Wind getragen wird, ruft das Lied die Zuhörer auf, sich einem Kreuzzug gegen die Schatten anzuschließen, und fordert sie auf, ihre Herzen zu opfern und ihre Augen abzuschirmen, um ein Feuer der Veränderung zu entfachen.

Unter der Regie von Michail Sedov wurde das Musikvideo am 13. September 2023 während der ausverkauften Show der Band im Karthago in ihrem Heimatland Tunesien gedreht.

„Myrath aus Tunesien sind vielleicht die am meisten unterschätzte Band überhaupt. Ihr neues Album begeistert mich wirklich – sie haben etwas Frisches und untermauern es mit einer großartigen Bühnenshow.“ – Pär Sundström (Sabaton)

Myraths unermüdliche Hingabe erschuf ihr mit Spannung erwartetes Album Karma, das im Februar 2024 auf earMUSIC als limitierte, transparente rote LP, schwarze LP und Digipak erscheint. Das kommende Werk verspricht ein Zeugnis ihrer Entwicklung zu werden und liefert einen Klangteppich, der aus Leidenschaft und Innovation gewebt ist.

Mit Karma festigen Myrath ihren Platz an der Spitze der Metal-Szene mit einer kraftvollen und fesselnden Mischung aus östlichen Melodien und westlichem Heavy Metal. Vom epischen Eröffnungstrack To The Stars bis zum eindringlich schönen Child Of Prophecy nimmt dieses Album den Hörer mit auf eine theatralische Reise durch eine Welt voller Mythen und Legenden.

Karma zeigt die Virtuosität und Kreativität, die Myrath zu einer der aufregendsten und innovativsten Bands des Genres gemacht haben, und besticht durch seinen Gesang, die einzigartigen Gitarrenriffs und seine komplexen Strukturen. Mit seiner atemberaubenden Produktion und den üppigen Klanglandschaften wird dieses Album mit Sicherheit ein Klassiker der nächsten Jahre.

Pre-order das neue Album Karma HIER.

Karma Tracklist:

1. To The Stars

2. Into The Light

3. Candles Cry

4. Let It Go

5. Words Are Failing

6. The Wheel Of Time

7. Temple Walls

8. Child Of Prophecy

9. The Empire

10. Heroes

11. Carry On

Myrath sind:

Zaher Zorgati – Vocals

Malek Ben Arbia – Guitars

Anis Jouini – Bass

Kevin Codfert – Keyboards / Pianos / Vocals

Morgan Berthet – Drums

Myrath online:

https://www.myrath.com/

https://www.facebook.com/myrathband/

https://www.instagram.com/myrathband/