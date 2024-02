Myrath: veröffentlichen Video zum neuen Titel „Candles Cry“ und setzen zwei Wochen vor Einscheinen ihres neuen Albums ein Zeichen

Myrath veröffentlichen ihre neue Single Candles Cry, den finalen Einblick in ihr kommendes neues Studioalbum Karma, welches in genau zwei Wochen, am 8. März, veröffentlicht wird. Der Song, ein sehr besonderer und persönlicher für die Band und kommt mit einem cineastischen Musikvideo, das von Raf Reyntjens inszeniert wurde und im Mai 2023 in Belgrad (Serbien) gedreht wurde.

Kevin Codfert (Produzent und Keyboarder von Myrath) sagt: „Dieser Song ist für mich sehr besonders, da es das erste Vokalduett ist, das ich mit Zaher singe. Zuerst sollte es anders sein. Ich präsentierte meine Interpretation des Refrains Zaher, und er sagte: „Ich liebe deine Stimme. Also, mach weiter, ich hätte lieber, dass du es singst!! Aus einer tieferen Perspektive handelt dieser Song vom Verlust des freien Willens, von Soldaten, die nicht mehr wissen, welche Sache sie unterstützen sollen.“

„Myrath sind vielleicht die am meisten unterschätzte Band überhaupt. Ihr neues Album begeistert mich wirklich – sie haben etwas Frisches und untermauern es mit einer großartigen Bühnenshow.“ – Pär Sundström (Sabaton)

Der Song behandelt innere Konflikte und wie diese sich leicht negativ manifestieren können – wenn man sich entscheidet, sie nicht zu lösen. In einer sich ständig verändernden Gesellschaft, die dazu verurteilt ist, ständig unter Druck zu stehen, setzt die Band ein starkes Zeichen und ermutigt die Menschen, diese durch Musik anzugehen. Die Bandmitglieder von Myrath glauben fest daran, dass „Musik Medizin für die Seele“ ist und wollen die Menschen dazu ermutigen, Musik als Flucht aus ihrem Alltag zu nutzen.

Myraths unermüdliche Hingabe erschuf ihr mit Spannung erwartetes Album Karma, das am 8. März auf earMUSIC als limitierte, transparente rote LP, schwarze LP und Digipak erscheint. Das kommende Werk verspricht ein Zeugnis ihrer Entwicklung zu werden und liefert einen Klangteppich, der aus Leidenschaft und Innovation gewebt ist.

Mit Karma festigen Myrath ihren Platz an der Spitze der Metal-Szene mit einer kraftvollen und fesselnden Mischung aus östlichen Melodien und westlichem Heavy Metal. Vom epischen Eröffnungstrack To The Stars bis zum eindringlich schönen Child Of Prophecy nimmt dieses Album den Hörer mit auf eine theatralische Reise durch eine Welt voller Mythen und Legenden.

Das neue Album Karma hier vorbestellen: https://myrath.lnk.to/Karma

Karma zeigt die Virtuosität und Kreativität, die Myrath zu einer der aufregendsten und innovativsten Bands des Genres gemacht haben, und besticht durch seinen Gesang, die einzigartigen Gitarrenriffs und seine komplexen Strukturen. Mit seiner atemberaubenden Produktion und den üppigen Klanglandschaften wird dieses Album mit Sicherheit ein Klassiker der nächsten Jahre.

Unser Time For Metal Redakteur René W. konnte schon in das neue Album reinhören. Hier kommt ihr zu seinem Review: