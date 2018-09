Vor der Veröffentlichung des neuen Albums Phase IV der Wiener Industrial Post-Rock Band Phal:Angst Ende des Monats, freuen sich CVLT Nation darüber das neue Video zum Remix The Books von JK Flesh (Justin K Broadrick von Godflesh, Jesu) vorzustellen!

Phal:Angst – The Books (JK FLESH Remix) by Justin Broadrick (Official Video):

„Ich fühle mich innerlich gebrochen… Ich fühle mich innerlich zerbrechlich… Ich fühle Wut in meinem Blut! Ich spüre die emotionale Klangwelle, die der neue Song von PHAL:ANGST namens „The Books“ ist, remixed von JK FLESH. Dieser Song hat so viele Texturen, dass es fast zu schwer ist, ihn in Worte zu fassen, aber ich werde sagen, dass er von vielen gehört werden muss.“ – CVLT Nation

Neben dem Video ist auch der Stream des Original-Tracks They Won’t Have To Burn The Books When Noone Noone Reads They Anyway online gegangen. Hört ihn hier:

Das neue Album Phase IV erscheint Ende September und enthält Remixes von JK Broadrick and Dälek, beide haben den Sound auf Phase IV entscheidend geprägt.

Künstler: Phal:Angst

Titel: Phase IV

Format: 2xLP, CD, Digital

Label: Bloodshed666 Records

Distribution: Hoanzl (AT), Al!ve (Europa), CD Baby (USA), Rebeat (Digital)

Genre: Post-Rock/ Industrial

VÖ: 28/09/2018

