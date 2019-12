Pink Floyd: The Best Of The Later Years 1987 – 2019 gestern erschienen

Am 29. November 2019 veröffentlichen Pink Floyd Records das Album Pink Floyd The Best Of The Later Years 1987 – 2019, mit 12 Highlights aus der umfangreichen Box Pink Floyd The Later Years, die am 13. Dezember erscheinen wird.

Das Doppel-Vinyl-/1 CD-Set enthält drei neue Mixe aus A Momentary Lapse Of Reason (aktualisiert und remixt von David Gilmour und Andy Jackson mit zusätzlichen Drums und Keyboards von Nick Mason und Richard Wright), die hier zum ersten Mal erscheinen, außerdem drei neue Mixe aus dem Live-Album Delicate Sound Of Thunder (1988 auf Long Island, New York, aufgenommen) und zwei bisher unveröffentlichte Studioaufnahmen aus den Division Bell-Sessions.

Zu den weiteren Aufnahmen gehört die unlängst entdeckte Aufnahme von Lost For Words, die während der Proben zur Division Bell-Tour 1994 entstand, abgerundet wird das Ganze mit drei Tracks aus dem legendären Silver Clef Winners Concert in Knebworth (Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond, Pts. 1-5 und Comfortably Numb), auf dem Pink Floyd neben Acts wie Genesis, Elton John, Dire Straits, Eric Clapton, Cliff Richard und Paul McCartney auftraten.

Pink Floyd The Best Of The Later Years 1987 – 2019 erscheint in einem aufklappbaren Cover (sowohl die 1-CD als auch die Doppel-LP) und jede Version wird ein 24-seitiges Booklet mit bisher ungezeigten und raren Fotos enthalten.

Pink Floyd – Comfortably Numb (Delicate Sound Of Thunder)

Pink Floyd’s The Later Years Revealed Part 1: David Gilmour Discusses ‘A Momentary Lapse Of Reason’:

Pink Floyd’s The Later Years Revealed Part 2: David Gilmour Discusses Astoria Recording Studio:

Das Pink Floyd: The Later Years Box-Set kommt am 13. Dezember.

Track Listing

1. Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5) [Live at Knebworth 1990] [2019 Mix]

2. Marooned Jam (1994 Recording)

3. One Slip (2019 Remix)

4. Lost For Words (Tour Rehearsal 1994)

5. Us And Them (Live, Delicate Sound Of Thunder) [2019 Remix]

6. Comfortably Numb (Live at Knebworth 1990) [2019 Mix]

7. Sorrow (2019 Remix)

8. Learning To Fly (Live, Delicate Sound Of Thunder) [2019 Remix]

9. High Hopes (Early Version) [1994 Recording]

10. On The Turning Away (2019 Remix)

11. Wish You Were Here (Live at Knebworth 1990) [2019 Mix]

12. Run Like Hell (Live, Delicate Sound Of Thunder) [2019 Remix]

www.pinkfloyd.com / www.facebook.com/pinkfloyd