Pipes And Pints: Konzertabsage

Hier die Info von der Chemiefabrik, Dresden:

„Liebe Fans von Pipes and Pints,

leider wurden die anstehenden Konzerte von Pipes And Pints in Deutschland abgesagt. Alle gekauften Tickets können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückerstattet werden. Die Band versucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Nachholtermine zu realisieren.“

Die Absage betrifft folgende Konzerte:

12-3-2020 Dresden, Chemiefabrik

https://www.facebook.com/events/2776067959125478/

13-3-2020 Hamburg, Bahnhof Pauli

https://www.facebook.com/events/599742907234984/

14-3-2020 Berlin, Maze

https://www.facebook.com/events/591600488324140/