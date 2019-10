Power Theory: neues Album „Fore Of Will“ wird am 06.12. veröffentlicht

Am 6. Dezember 2019 wird das neue Album der US Power Metal Band Power Theory Force Of Will auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 22. November 2019.

Power Theory blicken stolz auf ihren musikalischen Werdegang, bei dem in den letzten 8 Jahren 3 komplette Alben und 2 EP’s entstanden sind, zurück. Da sich 2019 dem Ende neigt, wird das Quintett aus Philadelphia ihr bislang ausdrucksstärkstes und ambitioniertestes Album Force Of Will, mit einigen wichtigen Veränderungen innerhalb der Band, veröffentlichen. Gitarrist Bob Ballinger und der neue Gitarrist Carlos Alvarez (Shadowdance) entfesseln dabei gewaltige Riffs und epische Melodien, welche die unglaublich wuchtige Stimme des Frontmanns Jim Rutherford hervorheben. Komplettiert wird das Line-Up durch den neuen Schlagzeuger Johnny Sasso, der mit seinen exzellenten Fähigkeiten die Musik mit Präzision und Taktgefühl auf ein neues Niveau bringt.

Power Theory schaffen dabei die Gratwanderung zwischen klassischem und modernem Heavy Metal amerikanisch/europäischer Prägung und definieren mit viel harmonischer Finesse ihren eigenen, einzigartigen Stil. Hinzu kommt, dass man den legendären Piet Sielck (Iron Savior) in Spitting Fire für einen Gastauftritt gewinnen konnte. Gemixt wurde das Album vom preisgekrönten Toningenieur Henrik Udd (Powerwolf, Hammerfall), das Mastering stammt von Brett Caldas-Lima (Ayreon, Devin Townsend).

Das Coverartwork stammt von Timo Wuerz – http://www.timowuerz.com/

Fans der Band werden anno 2019 definitiv nicht enttäuscht werden und auch alle anderen Liebhaber des Genres können sich auf ein hochwertiges Album freuen.

Fore Of Will Tracklist:

1. Morior Invictus

2. Force Of Will

3. Draugr

4. If Forever Ends Today

5. Mountain Of Death

6. Albion

7. Th13teen

8. Spitting Fire

9. Bringer Of Rain

10. Path Of Glory

11. Shadow Of Man

12. The Hill I Die On

Line-Up:

Jim Rutherford – vocals

Robert Ballinger Jr – guitars, backing vocals

Carlos Alvarez – guitars, backing vocals

Alan D’Angelo – bass, backing vocals

Johnny Sasso – drums, backing vocals

Special guest:

Piet Sielck – vocals on Spitting Fire

www.powertheory.net

https://www.facebook.com/powertheory1/

https://powertheory.bandcamp.com/