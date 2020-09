Power Trip: Video vom Sound And Fury Festival 2019 online

Am 25. August 2020 verstarb völlig unerwartet der Power Trip Frontmann und Aktivist Riley Gale (https://time-for-metal.eu/power-trip-frontmann-riley-gale-der-hardcore-crossover-metal-band-verstorben/). Die Todesursaches des Hardcore Crossover Metal Sängers ist noch immer nicht geklärt. Die Veranstalter des amerikanischen Sound And Fury Festival wollen nun an den Verstorbenen erinnern und stellten das Video des Power Trip Auftrittes vom Sound And Fury Festival 2019 in Los Angeles zur Verfügung, mit einem der letzten Auftritte von Riley Gale. Der Auftritt fand am 13. Juli 2019 statt und dauerte gut 45 Minuten. Hier geht es zum Video: