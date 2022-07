Powerwolf – The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event

Artist: Powerwolf

Herkunft: Saarbrücken, Deutschland

Album: The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event

Spiellänge: ca. 77 Minuten

Genre: Power Metal

Release: 08.07.2022

Label: Napalm Records

Link: http://www.powerwolf.net

Bandmitglieder:

Gesang – Attila Dorn

Gitarre – Matthew Greywolf

Gitarre – Charles Greywolf

Keyboard – Falk Maria Schlegel

Schlagzeug – Roel van Helden

Tracklist:

Prologue – Monumental Mass Theme Faster Than The Flame Venom Of Venus Stossgebet Demons Are A Girl’s Best Friend Monumental Mass Theme – Sin Dancing With The Dead Cardinal Sin Resurrection By Erection We Drink Your Blood Glaubenskraft Monumental Mass Theme – Confession Fire _ Forgive Beast Of Gevaudan Incense _ Iron Where The Wild Wolves Have Gone Monumental Mass Theme – Forgiveness Amen Attack Army Of The Night Blood For Blood (Faoladh) Armata Strigoi Epilogue – Monumental Mass Theme

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Nach Preachers Of The Night und The Sacrament Of Sin versenken die deutschen Power Metal Helden Powerwolf ihr aktuelles Livealbum The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Gleich 22 Sequenzen umgarnen den treuen Fan, der in fast 80 Minuten voll auf seine Kosten kommt. Veröffentlicht wurde der Silberling bereits vor einer Woche über Napalm Records. In die heilige Messe hineingefeiert, wurden viele Tracks auch auf dem ROCKHARZ zelebriert. Als Startschuss für das Release kann man ganz sicher schlechtere Orte als das Open Air an der Teufelsmauer wählen. Das typische Design des Artworks passt hervorragend in die Sammlung und erweitert diese um eine weitere hungrige Treibjagd.

Ende 2021 faszinierte Attila Dorn gemeinsam mit seinem Quartett die fast schon sprachlose Szene mit einem Streamingevent der höchsten Güteklasse. Die langsam überhäufenden pandemiebedingten Streams ließen immer mehr Headbanger in den eigenen vier Wänden kalt, bis Powerwolf erneut zur Stelle waren, um bildgewaltig eine Live-Sause zu inszenieren, die jeden Anhänger des Genres ins Herz getroffen hat. Seit dem 08.07.2022 steht The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event endlich auf DVD, Blu-Ray und CD zur Verfügung. Mit Prologue – Monumental Mass Theme, Faster Than The Flame und Venom Of Venus starten Matthew Greywolf und Charles Greywolf an den beiden Gitarren hungrig, um euch gleich in den Bann zu ziehen. Satt ist hier wirklich keiner. Über die letzten zwei Jahrzehnte haben es die fünf Künstler geschafft, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern egal wie hoch der Status bereits war, immer weiter nach mehr zu lechzen. Das Ergebnis hört man bei Resurrection By Erection und We Drink Your Blood. Zwei Hits, derer man niemals überdrüssig werden kann. Gleiches gilt für die eingängigen wie charismatischen Vocals von Attila Dorn, die enormen Wiedererkennungswert besitzen. Energiegeladen werden sämtliche frostigen Gedanken aufgetaut, um ausgelassen eine wilde Power Metal Party zu feiern. In wenigen Tagen steht meine erste Powerwolf Show nach der unfreiwilligen Pause an. Als Support von Iron Maiden werden sie vor 35.000 Metalheads Bremen zerlegen, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Zurück zu The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event, welche wirklich Lust auf einen Auftritt von Falk Maria Schlegel macht. Weitere Höhepunkt des Sets sind Glaubenskraft, Amen Attack und Army Of The Night. Dass mit dem Livealbum die Chartspitze erklommen werden konnte, unterstreicht, wie gewitzt Powerwolf ihre Konzerte aufziehen und nachhaltig im Kopf bleiben. Neben der Akustik bleibt die imposante Bühne im Kopf, die im Finale durch Armata Strigoi und Epilogue – Monumental Mass Theme die Männer empor gen Olymp trägt.