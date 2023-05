Presented by TFM Rocks: Shout Loud Vol.15 am 06.05.2023 im Big House in Neuwied

Die Shout Loud – Eventreihe im Big House Neuwied feierte am 06.05.2023 Uhr ihr 15. Event und damit ein Jubiläum. Wir von Time For Metal sind natürlich stolz, seit einiger Zeit Medienpartner von Shout Loud zu sein und gratulieren dem Veranstalter und seinem Team an dieser Stelle herzlich! Leider konnten wir dieses Mal nicht persönlich vor Ort sein, möchten euch aber die Presseveröffentlichung zur Jubiläumsveranstaltung von Shout Loud nicht vorenthalten:

Schon seit zehn Jahren wird die Konzertreihe von Florian Hilger und Luca Schüller in Zusammenarbeit mit dem Big House-Team organisiert. Vor zehn Jahren begann alles, im damals noch alten, Big House mit fünf regionalen Bands. Schon die erste Ausgabe erfreute sich größter Beliebtheit und war ausverkauft. Zehn Jahre später sieht es nicht anders aus. Ausverkauft und das, obwohl durch den Neubau des Jugendzentrums die Halle inzwischen doppelt so groß ist.

Tobias Steinhöfer (Big House) und Florian Hilger (Shout Loud) sind zufrieden mit dem 15. Shout Loud!

Traditionell sorgen die Veranstalter für ein bunt gemischtes Line-Up aus regionalen und überregionalen Bands. Eine Besonderheit hierbei ist, dass Besucher durch eine Bandbox auch Band-Wünsche äußern können. Diese werden so gut es geht in den nächsten Veranstaltungen berücksichtigt. Außerdem sorgen günstige Eintrittspreise und faire Getränkepreise für gute Stimmung.

Highlight des Abends war das letzte Konzert der Band Incertain. Zahlreiche Gastauftritte von befreundeten Musikern und der ehemaligen Sängerin Liane sorgten für Begeisterung. Doch auch die anderen Bands wussten zu überzeugen. The Narrator aus Essen begeisterten das Publikum mit einigen Metalcore-Hits. Sic Zone sorgten mit mehreren Nebelmaschinen und aufwendigen Bühnenaufbauten für Freude. Auch Leyka aus Mainz und Deluminate aus dem Raum Neuwied beeindruckten das Publikum mit ihrer Musik und ihrer Bühnenpräsenz.

Auch in Zukunft wird es weitere Konzerte der erfolgreichen Shout Loud-Reihe im Big House geben. Shout Loud ist und bleibt somit ein Gewinn für die regionale Musikkultur. Am 28.10.2023 wird die dann 16. Ausgabe des Formates stattfinden. Erneut mit fünf erstklassigen Bands und wie immer zu günstigen Eintrittspreisen. Das Datum darf man sich also gerne schon vormerken und im Kalender eintragen. Die ersten Bandbestätigungen wird es zeitnah auf den Social Media Kanälen geben.

Weitere Informationen hierzu gibt es auf shout-loud.de und bighouse-neuwied.de.