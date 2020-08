Primordial: kündigen „Heathen Crusade III“ Tour für April 2021 mit Naglfar und Rome an

Primordial sind nach wie vor dabei, ihr hochgelobtes aktuelles Album Exile Amongst The Ruins zu promoten, welches 2018 über Metal Blade Records erschienen ist. Die Band wird dementsprechend im April die dritte Edition der Heathen Crusade headlinen. Weiterhin wurden diverse Festivals für 2021 bestätigt, bei welchen auch der 30. Geburtstag von Primordial, die sich 1991 gegründet haben, gefeiert wird. Hier sind die bislang bestätigten Daten:

Heathen Crusade III

Primordial + Naglfar

Special Guest: Rome

10.04.2021 BE – Bomal, Durbuy Rock Festival

11.04.2021 UK – Birmingham, Asylum

12.04.2021 UK – London, Assembly Hall

13.04.2021 FR – Colmar, Grillen

14.04.2021 FR – Lyon, CCO Villeurbanne

15.04.2021 FR – Paris, La Machine du Moulin Rouge

16.04.2021 CH – Pratteln, Z7

17.04.2021 DE – Mannheim, MS Connexion Complex

18.04.2021 PL – Wroclaw, Pralnia

19.04.2021 PL – Warsaw, Proxima

20.04.2021 DE – Berlin, Lido

21.04.2021 DE – Bremen, Modernes

22.04.2021 DK – Copenhagen, Pumpehuset

23.04.2021 SE – Gothenburg, Valand

24.04.2021 SE – Stockholm, Slaktkyrkan

Primordial – Live 2021:

04.04.2021 DE – München @ Dark Easter Metal Meeting

14.05.2021 FI – Hyvinkää @ Steelfest

15.05.2021 NL – Hollandscheveld @ Graveland

22.05.2021 BE – Kuurne @ Throne Fest

13.06.2021 UK – Brighton @ Doomsday Fest

18.06.2021 FR – Clisson @ Hellfest

23.07.2021 RU – Otrada Estate @ Metal Over Russia Open Air

24.07.2021 DE – Weil am Rhein @ Baden in Blut

06.08.2021 PT – Estombar @ Dark Weekend

20.08.2021 AT – Spital am Semmering @ Kaltenbach Open Air

11.09.2021 NL – Rotterdam @ Baroeg Open Air

Primordial Sänger A.A. Nemtheanga meint dazu wie Folgt: „Was sollen wir sagen? 2020 ist ziemlich dunkel, wir hoffen, dass 2021 etwas heller leuchten wird und kündigen die Heathen Crusade abermals an, diesmal halt für 2021. Naglfar werden mit dabei sein und Rome eröffnen! Wir hoffen, dass ihr bis dahin noch etwas Kraft und geistige Gesundheit übrig habt! Bleibt tapfer und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr!“

Primordial Line-Up:

A.A. Nemtheanga – Vocals

Ciaran Macuilliam – Guitar

Michael O’Floinn – Guitar

Pol Macamlaigh – Bass

Simon O’Laoghaire – Drums

