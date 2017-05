Die norwegische Rock-Band PRISTINE um die Sängerin Heidi Solheim haben den ersten Video Trailer zum kommenden, vierten Album, das auf den Namen »Ninja« hört, veröffentlicht. Seht Heidi hier über die Entstehung des Albums sprechen: https://youtu.be/luUHzz5PhMY

Die Band hat außerdem kürzlich das Musikvideo zur Single ‚You Are The One‘ veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=a36tGbqMiLQ

Heidi Solheim kommentiert:

„Ich schrieb ‚You Are The One‘, nachdem ich mit einem Freund von mir unterwegs war. Wir sprachen darüber, wie die Dinge sich geändert hatten, seitdem wir keine Teenager mehr sind. Die ganzen ‚coolen Typen‘ von damals sind in dem kleinen Dorf, aus dem wir kamen, hängengeblieben, während die seltsamen Außenseiter (wie ich) über ihren Schatten sprangen und um die Welt gereist sind. ‚You Are The One‘ handelt davon, wie nicht alles gleich den Bach heruntergeht, wenn man etwas schief läuft – auch wenn es sich mit 16 Jahren vermutlich so anfühlt.“

‚You Are The One‘ kann ab sofort hier als Instant Grat erworben werden: http://nblast.de/PristineDigital

»Ninja« wird am 23. Juni über Nuclear Blast erscheinen und ist ab sofort in verschiedenen Formaten vorbestellbar. Erhältlich ist das Album als

Digipak

Vinyl (Schwarz)

Vinyl (Clear)

Vinyl (NB Jubiläumsgrün)

Alle erhältlichen Konfigurationen sind über dieser Nachricht zu sehen. Bestellt hier vor: http://nblast.de/PristineNinjaNB

PRISTINE auf YouTube:

‚Bootie Call‘ Musik Video: https://youtu.be/CvXB2txj8tE

Quelle: www.nuclearblast.de

