»Der Rote Reiter«, das zehnte Studioalbum der REITER erscheint im Sommer 2017. Doch schon heute enthüllt die Band das Cover sowie die Trackliste des neuen Albums! Wie auch schon beim letzten Album, zeichnete Sänger Fuchs selbst das Coverartwork der neuen Scheibe, das ihr ganz oben bestaunen könnt. Als Vorlage diente ein von ihm erstelltetes Holzrelief aus dem Jahr 2016, welches man im übrigen auf der Webseite des Sängers finden kann: www.fuchsstellung.de

Die Trackliste lautet wie folgt:

CD

1. Wir Sind Zurück

2. Der Rote Reiter

3. Auf Und Nieder

4. Folgt Uns

5. Hört Mich An

6. The Great Experience Of Ectasy

7. Franz Weiss

8. Die Freiheit Ist Eine Pflicht

9. Herz In Flammen

10. Brüder Auf Leben Und Tod

11. Ich Bin Weg

12. Ich Nehm Dir Deine Welt

13. Ich Werd Bleiben

Letztes Wochenende fand in Hamburg eine exklusive Listening Session des Albums für die Presse statt. Als Überraschung für die Fans streamte die Band den Opener ‚Wir Sind Zurück‘ des neuen Albums live von der Listening Session auf ihrem Facebook-Kanal. Den Stream könnt Ihr Euch hier anschauen: https://www.facebook.com/Reitermania/

»Der Rote Reiter« wurde von der Band allein produziert und in Zusammenarbeit mit Alexander Dietz (Heaven Shall Burn) und Eike Freese (DEEP PURPLE, KAI HANSEN) in den Chameleon Recording Studios sowie in den Chemical Burn Studios aufgenommen.

»Ein Reiter steigt vom Himmel«-Tour 2017

Präsentiert von:

Metal Hammer, musix, metal.de, Nuclear Blast, Extratours, Gewa, Meinl, Legacy, Ibanez

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

+ Special Guests

20.10. D Hanover – Musikzentrum

21.10. D Dresden – Alter Schlachthof

26.10. D Frankfurt – Batschkapp

27.10. D Dortmund – FZW

28.10. D Hamburg – Markthalle

02.11. D Nuremberg – Hirsch

03.11. D Kaiserslautern – Kammgarn

04.11. CH Pratteln – Z7

09.11. D Ludwigsburg – Rockfabrik

10.11. D Munich – Backstage

11.11. A Vienna – Simm City

16.11. D Berlin – SO36

17.11. D Erfurt – HSD

18.11. D Cologne – Essigfabr

