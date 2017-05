Cellar Darling: Enthüllen Artwork und Trackliste von »This Is The Sound«

Nach der Ankündigung des Titels von ihrem langerwarteten Debütalbum, enthüllt CELLAR DARLING, die neue Band ex-ELUVEITIE Mitglieder Anna Murphy, Merlin Sutter und Ivo Henzi, heute das Artwork von »This Is The Sound«. Das hypnotische Cover von Christopher Ruef (Grafikdesign) und Manuel Vargas Lépiz (Foto) zieht den Betrachter sofort in CELLAR DARLINGs mystische Welt voller apokalyptischer Sagen, harten Riffs und fesselndem Gesang. Außerdem enthüllt die Band die komplette Trackliste des Albums, die aus 14 Songs besteht und eine volle Stunde frische Musik liefert. Doch damit nicht genug, denn das Mediabook bietet zusätzlich noch drei Bonustracks mit CELLAR DARLINGs eigenen Interpretationen: ‚The Cold Song‘ aus Henry Purcells “King Arthur” Oper, einen Song, den Anna auswählte, der Tears for Fears Klassiker ‚Mad World‘, den sich Ivo aussuchte, und der epischen Queen Track ‚The Prophet’s Song‘ – Merlins absoluter Lieblingssong. Außerdem enthält das Mediabook ein limitertes Alternativ-Coverartwork inklusive eines 32-seitigen Booklets mit Anmerkungen der Band zu den Hintergrundgeschichten von jedem Song.

„Die Figur auf dem Cover lockt Euch in unsere Welt voller Geschichten und vielseitiger Musik. Es ist auch ein Vorgeschmack auf das restliche Artwork, in dem jeder Song seine eigene visuelle Repräsentation und sein spezielles Symbol besitzt“, schreibt die Band.

»This Is The Sound« erscheint am 30. Juni und enthält die folgenden Tracks:

01. Avalanche

02. Black Moon

03. Challenge

04. Hullaballoo

05. Six Days

06. The Hermit

07. Water

08. Fire, Wind & Earth

09. Rebels

10. Under The Oak Tree…

11. …High Above These Crowns

12. Starcrusher

13. Hedonia

14. Redemption

Das Mediabook bietet sogar noch drei weitere Bonussongs:

15. The Cold Song

16. Mad World

17. The Prophet’s Song

CELLAR DARLING spielten bereits einige Shows, bei denen sie ihre neuen Songs noch exklusiv vor Albumveröffentlichung präsentierten – sichert Euch jetzt noch schnell einen Platz bei den kommenden Konzerten in diesen Städten:

05.05. SLO Ljubljana – Orto Bar

06.05. I Mantua – Milady Metal Fest

07.05. D Munich – Backstage

14.07. CH Bôle – ParaBôle Festival

16.-19.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Im Herbst begeben sich die drei GefährtInnen dann auf eine Reise zusammen mit den Symphonic-Metallern DELAIN und SERENITY:

26.10. F Paris – Alhambra

27.10. CH Pratteln – Z7

28.10. D Bochum – Zeche

29.10. D München – Backstage

31.10. UK Utrecht – Tivoli Vredenburg

01.11. UK London – Koko

Weitere Details zu CELLAR DARLINGs erstem, bei Nuclear Blast veröffentlichten, Studiowerk, folgen in Kürze. In der Zwischenzeit findet ihr hier einen Trailer von den Aufnahmen im New Sound Studio in Pfäffikon:



Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare