Festivalname: Dong Open Air 2017

Bands: In Extremo, Iced Earth, Dark Tranquillity, Ensiferum,Gloryhammer, God Dethroned, Hatesphere, Memoriam, Acyl, Aeverium, Atomgott, Contradiction, Copia, Crossplane, Elvenking, Fateful Finality, Lord Vigo, Messiah’s Kiss, Munarheim, Nervosa, Sisters of Suffocation, Spoil Engine, Storm Seeker, Vulture Industries, War Kabinett, Words of Farewell



Ort: Halde Norddeutschland, Neukirchen Vluyn

Datum: 13. – 15.07.2017

Kosten: 59,99€ VVK, 10 Getränkemarken = 30,00€

Genres: Metal, Rock, Folk, Thrash Metal, Death Metal, Black Metal, Power Metal, Symphonic Death Metal, Technical Death Metal, Pagan Metal, Symphonic Metal, Progressive Metal, Heavy Metal

Link: http://www.dongopenair.de/de/home/index

Und auch 2017 wird es wieder heiß. Mit dem Dong Open Air vom 13.-15.07.2017 startet die Festivalsaison auch in Neukirchen Vluyn. Hochgelobt sowohl für die Vielfalt der Bands als auch der Schönheit der Umgebung, starten auch in diesem Jahr Bands der Superlative. Mit einem genauerem Blick auf die Bandauswahl dürften Fans des Metal hier gut gesättigt werden. Mit In Extremo wird es mittelalterlich heiß. Die Jungs, welche schon seit 1995 den Musikalischen Götterhimmel bereichern, trumpfen bei vielen Fans zum mitsingen auf. Mit Stücken wie Küss mich oder dem Spielmannsfluch sind daher Ohrwurmgarantien gegeben.

Auch andere Bands wie Iced Earth, die sich schon des Öfteren auf dem Wacken Open Air oder anderen hochgelobten Festivals beweisen durften, sowie Dark Tranquillity die im letztem Jahr mit ihrem neuem Werk Atoma auftrumpften, ist man hier gut bestückt. Namenswerte Bands wie Ensiferum, Gloryhammer, Hatesphere, Momoriam oder God Dethroned möchte ich an dieser Stelle nicht vergessen.

Auch kleinere Projekte oder Newcomer erhalten auf dem Dong Open Air die Chance, sich zu beweisen. Ein Blick auf die Running Order spricht daher Bände. Für weitere Informationen bietet die erstklassige Homepage tiefere Einblicke: http://www.dongopenair.de/de/home/index

