Rage & Ruins: Video zur Debütsingle „Bury Me Down Alive“ veröffentlicht

Gerade war der Trailer zur Debütsingle Bury Me Down Alive online gegangen, jetzt gibt es das ganze Brett in voller Pracht zu sehen:

Produziert wurde das Video von niemand Geringerem als Mirko Witzki (Witzki Visions).

Aktuell sind die Jungs von Rage & Ruins mit den Arbeiten zum Debütalbum beschäftigt, das im nächsten Jahr erscheinen soll. Da dürfen sich die etablierten Bands aber warm anziehen!

Rage & Ruins sind:

Marvin Kinkel – Gesang

Jean Bormann – Gesang und Gitarre

Martin Grupe – Gitarre

Rob Lee – Bassgitarre

Chris Bronkowski – Schlagzeug

Facebook: https://fb.com/rageandruins

Instagram: https://instagram.com/rageandruins

Website: https://rageandruins.com

