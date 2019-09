The Narrator: Veröffentlichen Video zum Song „Rails“

Aktuell sitze ich gerade an einem Review zur EP Dark Rails von The Narrator. Es ist der zweite Output der fünf Jungs aus Essen und wird am 27.09. erscheinen. Allzu lange gibt es The Narrator noch gar nicht, aber man konnte bereits die Bühnen mit Hatebreed oder Our Hollow, Our Home teilen und bei den weit über Essen hinaus bekannten Essener Festivals Pfingst Open Air als auch dem Nord Open Air auftreten. Und die Jungs haben sicherlich noch lange nicht genug!

Hier gibt’s das Video zum Song Rails:

Die Veröffentlichung von Dark Rails wird natürlich auch mit einer Releaseshow gefeiert. Neben The Narrator werden am 27.09. noch The Pariah und Never Grown Up auf der Bühne des Hüweg in Essen stehen. Hier ist der Link zur Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/725140891270543/

The Narrator sind:

Fabi – Gesang

Tom – Gitarre und Gesang

Jan – Gitarre

Rob – Bassgitarre und Gesang

Fritz – Schlagzeug

