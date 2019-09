Hell Over Hammaburg 2020: neu im Billing: Sijjin

Am 6. und 7. März 2020 werden in der Hamburger Markthalle Metal- und Hardrockbands aus allen Teilen der Welt zum unvergleichlichen Festivalcharakter beitragen.

Freitag, 6. März 2020, und Samstag, 7. März 2020

Markthalle, Hamburg – Germany

Einlass jeweils: 14.00 / Beginn jeweils: 16 Uhr

Tickets: 65 Euro plus Gebühren

Neu im Billing:

Sijjin (D)

Die Namen, die hinter dieser jungen Berliner Band stehen, dürften nicht unbekannt sein. Die Musik von Sijjin ist tief verwurzelt in den achtziger Jahren, als Death und Thrash Metal zu einer wütenden, schnellen und okkulten Marke verschmolzen. Hell is Sijjin. Sijjin is in Hell. DIE!

Sijjin sind: Malte Gericke – Bass & Vocals, Ekaitz Garmendia – Rhythm & Lead Guitars, Ivan Hernandez – Drums & Percussion

Discography: Angel Of The Eastern Gate (Demo 2019)

Demo Order: www.sepulchralvoice.de

The Billing so far…

Visigoth (USA)

www.facebook.com/visigothofficial

Nifelheim (S)

www.facebook.com/Nifelheim.Official

The Gates Of Slumber (USA)

www.facebook.com/thegatesofslumber

Vemod (N)

www.facebook.com/vemodmusic

Haunt (USA)

www.facebook.com/hauntthenation

Imha Tarikat (D)

www.facebook.com/imhatarikat

Traveler (CAN/USA)

www.facebook.com/travelerheavymetal

Argus (USA)

www.facebook.com/argusmetal

Joseph Tholl (S)

www.facebook.com/josephthollmusic

Bellrope (D)

www.facebook.com/bellropedoom

Horns Of Domination (D)

www.facebook.com/hornsofdomination

Midnight Dice (USA)

www.facebook.com/midnightdicerollon

https://midnightdice.bandcamp.com

Mythic Sunship (DK)

www.facebook.com/mythicsunship

Ultra Silvam (S)

https://ultrasilvam666.bandcamp.com/releases

(Dolch) (D)

www.facebook.com/totenmusik

Bütcher (B)

www.facebook.com/Butcherspeedmetal

Sijjin (D)

www.sepulchralvoice.de

More bands will follow soon!

Der Vorverkauf hat begonnen:

Van Records:

https://www.van-records.de/product_info.php?products_id=4204

High Roller Records:

https://www.hrrshop.de/HELL-OVER-HAMMABURG-Vol8-Festival-Ticket

Cudgel:

https://www.cudgel.de/Tickets/Ticket-HELL-OVER-HAMMABURG-FESTIVAL-2020.html?listtype=search&searchparam=Hell%20Over%20Hammaburg

Iron Bonehead:

https://shop.ironbonehead.de/de/tickets-misc-/21557-hell-over-hamaburg-festival-2020-ticket.html

Amor Fati:

https://shop.amor-fati-productions.de/de/hell-over-hammaburg-2020-ticket

Eventim:

https://www.eventim.de/tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2451020&includeOnlybookable=true&x10=1&x11=Hell%20over

plus Plattenkiste Hamburg & Remedy Records Hamburg

Kommentare

Kommentare