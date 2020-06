Rage: stellen neues Line-Up vor und veröffentlichen neue Single/Video

Mit einem doppelten Paukenschlag melden sich Rage aus der Corona-Krise bei ihren Fans zurück: Wie bereits hinter den Kulissen gemunkelt wurde, hat Gitarrist Marcos Rodriguez die Band verlassen. Für ihn konnte Sänger/Bassist Peavy Wagner gleich zwei neue Saiten Virtuosen verpflichten. Bereits bei ihrem Onlinekonzert für den Metal Hammer Anfang Mai wurde Neuzugang Stefan Weber (Ex-Axxis) der Öffentlichkeit vorgestellt, jetzt gibt die Band mit Jean Bormann (vormals Angelic, Rage & Ruins) den Namen ihres zweiten neuen Mitglieds bekannt. Weiterhin zur festen Besetzung der Gruppe gehört neben Peavy sein Schlagzeuger Vassilios „Lucky“ Maniatopoulos. Peavy: „Schon seit längerem wollten wir Rage wieder zu einem Quartett machen, also mit zwei Gitarristen wie zu Zeiten von Black In Mind und End Of All Days. Nachdem Marcos zurück nach Teneriffa gezogen ist und daher für Konzerte nicht mehr zur Verfügung steht, habe ich die Chance genutzt, gleich zwei junge Gitarristen in die Band zu holen.“

Erstmals in Bild und Ton zu sehen ist die komplette neue Rage-Besetzung im Videoclip zu The Price Of War 2.0, einer Neuauflage des Songs von Black In Mind, die über alle wichtigen Onlinekanäle veröffentlicht wurde. Peavy: „Wie man im Clip bereits erkennen kann, ergänzen sich Stefan und Jean perfekt. Sie sind beide jung und bringen frische Energie in die Band. Wir haben für das Video bewusst diese Nummer ausgesucht, da wir in der neuen Besetzung auch den Sound aus Zeiten von Black In Mind revitalisieren wollen. Der Song wurde quasi live für den Clip mitgeschnitten und mit nur wenigen Overdubs ergänzt. So heavy und druckvoll wie hier werden Rage auch in Zukunft klingen.“

Wie prächtig das neue Line-Up musikalisch wie menschlich harmoniert, zeigt sich auch daran, dass Rage bereits unter Hochdruck an neuen Songs arbeiten. Peavy: „Da wir derzeit aus bekannten Gründen keine Konzerte geben dürfen, die Jungs aber vor Tatendrang strotzen, nutzen wir die Energie für neue Ideen, die dann voraussichtlich im nächsten Jahr veröffentlicht werden.“

Das aktuelle Album Wings Of Rage erschien im Januar 2020 über Steamhammer/SPV als CD DigiPak, 2LP Gatefold Version, Limitiertes Box Set, Shirt Bundle (Steamhammer Shop), Download und Stream (https://RageSPV.lnk.to/WingsOfRage) und stieg auf Platz 23 in die offiziellen deutschen Album-Charts ein und auf Platz 26 in der Schweiz.