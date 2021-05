Ravager: neues Album „The Third Attack“ kommt am 18.06.2021

Am 18. Juni 2021 wird das neue Album der deutschen Thrash Metal Band Ravager – The Third Attack via Iron Shield Records auf CD veröffentlicht.

Die Thrash Metal Band Ravager wurde Ende 2014 in Walsrode von Marcel Lehr (Gitarre) und dem Gitarristen Dario Rosenberg gegründet. Mit Mitgliedern ihrer ehemaligen Bands kamen André Sawade am Bass und Philip Herbst als Sänger zur Band hinzu. Man begann rasch, erste Songs zu schreiben, jedoch gestaltete sich die Suche nach einem Schlagzeuger als schwierig.

Durch die Notlage angetrieben und aus einem schon länger bestehenden Interesse heraus, entschied sich André dazu, den Posten des Drummers zu übernehmen. Den Bass übernahm dann Justus, jung, motiviert und sehr langhaarig.

Erste lokale Gigs folgten und man veröffentlichte eine Demo EP Alarm Clock Terror im März 2016 in Eigenregie. Ende 2016 unterschrieb man bei Iron Shield Records! Eradicate … Annihilate … Exterminate …, das erste volle Album der Band erschien, welches durchweg gute Reviews bekam! Thrashletics folgte, wieder beste Reviews und gefolgt von mehreren Minitouren und Konzerten! Dann kam 2020 und das Ende des Tourens.

Somit aber mehr Zeit, um an neuen Songs zu arbeiten, diese erscheinen nun auf The Third Attack! Härter, variabler, noch besser! Ravager freuen sich schon, das neue Material auch live zu „servieren“!

The Third Attack Tracklist:

1. Intruders

2. Planet Hate

3. Back To The Real World

4. Priest Of Torment

5. A Plague Is Born

6. The Third Attack

7. Beyond Reality

8. My Own Worst Enemy

9. King Of Kings

10. Destroyer

Line-Up:

Marcel Lehr – Guitars

Dario Rosenberg – Guitars

Philip Herbst – Vocals

Justus Mahler – Bass

André Sawade – Drums

https://www.ravager-thrash.de/

https://de-de.facebook.com/ravagerthrash