Frohe Kunde für alle RAVEN LORD Fans. Das zweite Album der Schweizer Heavy Metal Ikone RAVEN LORD erschien in digitaler Form am 13.Dezember 2016. Nun bringt die Band um den Sänger Csaba Zvekan (EXORCISM, METAL MACHINE) das Album auch als physische CD auf den Markt. „Down The Wasteland“ wird weltweit via DREAM RECORDS und NOVA MEDIA vertrieben! Veröffentlichungstermin ist der 13. Februar 2018

Hier seht ihr das offizielle Playthough-Video zum Song „New Generation“ aus dem Album „Down The Wasteland„:

Down The Wasteland-Tracklisting:

1.Hail To The Gods

2.Medusa The Reaper

3.New Generation

4.Down The Wasteland

5.Coming Home

6.Last Man Standing

7.Against The Wind

8.Touch The Sky

9.Gathering Stones

RAVEN LORD Line Up:

Csaba Zvekan [EXORCISM, METAL MACHINE] – Vocals

Joe Stump [HOLY HELL, REIGN OF TERROR] – Lead Guitars

George Karafotis [VERMILLION DAYS, OPERATION X] – Rhythm Guitars

Lucio Manca [DOMINICI]- Bass Guitar

Garry King [JOE LYNN TURNER] – Drums

