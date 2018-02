Ende 2017 brachten die Wahlberliner von VLAD IN TEARS das dunkelste und reinste Album ihrer Karriere raus: SOULS ON SALE. Die Band rund um Sänger Kris Vlad macht mit ihrem sechsten Longplayer einen gewaltigen Schritt nach vorne und legt eine Punktlandung hin. Harte Riffs, brillante Lyrics und treibende Beats wurden perfekt abgemischt um ihren Fans – und die, die es noch werden sollen – das perfekte Album zu servieren.

Mit dieser Glanzleistung im Gepäck sind sie nun endlich ab April auf Headliner-Tour und werden neben einigen deutschen Städten auch mehrere Metropolen in ganz Europa bespielen.

Wer Vlad In Tears schon einmal live gesehen hat, weiß um ihre Qualitäten – doch diesmal legen sie noch eine (große) Schippe drauf. Mit einer explosiven Show werden sie Klassiker wie Feed On Me und Mary aber ebenso brandneue Stücke wie The Devil Won’t Take Me Home, Bleed Me Dry und einige weitere vielversprechenden Stücke aus SOULS ON SALE zum Besten geben. Die Zuhörer erwartet also ein bunter Strauß aus rockigen Riffs, gefühlvollen Balladen und einer geballten Ladung Power. Vlad In Tears werden eine Bühnenshow auffahren die lauter, härter und fesselnder ist als je zuvor.

Ob Alternative, Metal oder Gothic-Rock – es wird für jeden etwas dabei sein. Denn Vlad In Tears kennen keine Grenzen, sie durchbrechen sie.

Als Supports werden die Finnen von Rain Diary und Firstborn aus Schweden mit von der Partie sein. Rain Diary dürften dem deutschen Publikum keineswegs unbekannt sein und die Zuschauer mit ihrer Mischung aus dunklen Wave Tunes und elektronisch-rockigen Rhythmen überzeugen während die Schweden von Firstborn hingegen epische Sounds und harte Riffs aus der Rock- und Metal-Ecke beisteuern und somit das Line-Up perfekt machen.

Hier könnt ihr VLAD IN TEARS live erleben:

13.04.2018 (DE) Köln, Jungle Club w/ Rain Diary + Firstborn

15.04.2018 (DE) Münster, Sputnik Halle w/ Rain Diary + Firstborn

16.04.2018 (DE) Mannheim, 7er Club w/ Rain Diary + Firstborn

17.04.2018 (AT) Wien, Escape w/ Rain Diary + Firstborn

18.04.2018 (PL) Warschau, VooDoo Club w/ Rain Diary + Firstborn

19.04.2018 (DE) Berlin, Badehaus w/ Rain Diary + Firstborn

20.04.2018 (CZ) Prag, Music Club Jizak w/ Rain Diary + Firstborn

21.04.2018 (HU) Budapest, S8 Underground Club w/ Rain Diary + Firstborn

22.04.2018 (DE) Augsburg, Club Spectrum w/ Rain Diary + Firstborn

11.05.2018 (FI) Tampere, Klubi

12.05.2018 (FI) Helsinki, On The Rocks

14.06.2018 (RO) Bukarest, Fabrica w/ Dark Fusion

15.06.2018 (BG) Plovdiv, Polinero Place w/ Velian

16.06.2018 (BG) Sofia, Mixtape 5 w/ Velian

17.06.2018 (GR) Thessaloniki, Eightball Club w/ Lachrymose