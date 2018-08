Vor 20 Jahren schrieb Ray Wilson mit an dem letzten Genesis-Studioalbum Calling All Stations und nahm dieses mit Genesis auf.

Das Werk erreichte Platz 2 in den deutschen und britischen Charts und wurde von einer 46-tägigen europäischen Tour begleitet, darunter auch zwei Shows als Headliner bei Rock im Park und Rock am Ring.

Rays letztes Live-Album Time And Distance enthielt einige der großartigen Stücke vom Album Calling All Stations und auch andere Genesis-Songs, die Ray bereits im Jahre 1998 während der europäischen Tour gespielt hat.

Rays Solokarriere begann 2002, als Ray in Begleitung seines Bruders Steve und Sängerin Amanda Lyon bei dem Edinburgh International Festival zwölf ausverkaufte Akustikshows aufführte.

Während dieser zweistündigen Show spielte Ray Songs aus seinem Debüt-Lonplayer Change.

Da das Change-Album eigentlich nur 50 Minuten der Show füllte, brachte Ray auch akustische Arrangements klassischer Stücke von Genesis, Phil Collins, Peter Gabriel, Mike Rutherford und Stiltskin, inklusive deren Nr.1 Hits Inside.

Dies war der Beginn eines allmählichen Erfolges und einer sehr zufriedenstellenden Karriere für Ray, da er nun die Kontrolle über sein eigenes Schicksal hatte, was er sich nach der Zeit bei Stiltskin und Genesis fest vornahm.

Das Ziel war es, seinen Namen durch endlose Tourneen und regelmäßige Veröffentlichungen langsam zu etablieren.

Die neue Live-DVD/CD Ray Wilson ZDF@Bauhaus umfasst 14 Titel und ist als erster Release von Ray auch als Blu-ray erhältlich.

Aufgenommen wurde das Konzert 2018 im legendären Bauhaus in Dessau. Durch die intime Atmosphäre, die von vielen Ray-Fans bevorzugt wird, erinnert es gefühlsmäßig an die MTV Unplugged-Reihe.

Titel wie Take It Slow, Alone, Lemon Yellow Sun und das großartige, schon ältere Stück Along The Way von Rays Bruder Steve finden sich hier wieder.

Einige Juwelen aus der Welt von Genesis dürfen natürlich nicht fehlen.

Dazu gehören Klassiker wie No Son Of Mine, Mama, Follow You Follow Me und eine brillante Darbietung von Peter Gabriels Solsbury Hill.

Hier gibt´s einen Teaser.

