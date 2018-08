Wir freuen uns, euch den vollen Album Stream des selbtsbetitelten Debütalbums von Moto Toscana ans Herz zu legen, denn das Album erscheint diesen Freitag über Tonzonen Records.

Curt.de meint „Doom, Stoner, Prog und Funk. An diesen Zutaten bedienen sich Moto Toscana und servieren ein heftig waberndes Gebräu mit Namen Doomdisco Sludgefunk. Zu erwähnen bleibt noch, dass die Platte absolut nachbearbeitungsfrei aufgenommen wurde. Alles, was zu hören ist, sind ungeschnittene erste Takes. Echte Groove-Maschinen brauchen eben keine Lollis!“

Willkommen in der Welt von Moto Toscana. Sludgefunk Doomdisco – melodisch tragender Gesang, kompromisslos tighte, grooveorientierte Drums und eine verzerrte Basswand beschwören den intensiven Sound des Trios. Die Band braut eine letztlich vollkommen eigenständige Mischung, die sich nicht nur bei Doom,

Stoner & Prog, sondern eben auch ausführlich beim Funk bedient. Und spätestens live räumt die Kombination von Gitarrenlosigkeit und Monstersound die letzten Zweifel weg, denn nicht einmal der allerdickste Sound braucht mehr als drei Leute und vier Saiten.

Tracklist

1. Sickandtwisted

2. Sweet Demise

3. Craving?

4. Dolorous

5. Never Over

6. All Of It?

7. Ride?

8. Exclusive?

9. Among The Dead

Links

Facebook: http://www.facebook.com/mototoscana

Bandcamp: https://mototoscana.bandcamp.com

Label Official: https://www.tonzonen.de

