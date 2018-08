Am 31. August 2018 erscheint das neue Album Ian Gillan & The Javelins als CD Digipak, 1LP Gatefold (180g, schwarz) und Digital. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von earMUSIC ist das PreListening in Retro-Jukebox-Optik zu finden:

Ian Gillan & The Javelins Juke Box (PreListening)

Gegründet in den frühen 60ern, wurden The Javelins beeinflusst von Pop-, Soul-, Country-, Jazz- und Blues-Künstlern aus Amerika. Sie saugten die Musik ihrer Helden auf, setzten ihren ganz eigenen Stempel drauf und zogen von Stadt zu Stadt um ihre liebsten Songs vor einem kleinen, aber zunehmend wachsenden Publikum zu spielen – und wurden damit selbst zu lokalen Helden. Das war die Zeit, in der Ian Gillan sich selbst entdeckte, die Fesseln löste und seine Stimme fand. The Javelins ebneten den Weg für den Ian Gillan, der nur wenige Jahre später mit Deep Purple Geschichte schreiben sollte und zu einem der ikonischsten Frontmänner aller Zeiten wurde und zusammen mit einigen Wenigen Rockmusik zu dem machte, was sie heute ist.

The Javelins zollen ihre Anerkennung gegenüber Legenden wie Chuck Berry, The Drifters, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Buddy Holly und Bo Diddley.

Ein Weltstar und vier Freunde, die alle verschiedene Wege in ihrem Leben eingeschlagen haben (keiner hat sich entschieden ein Profi zu werden, wie sie es sagen würden), haben es geschafft einzufangen, was es bedeutet eine Live-Band zu sein.

Ian Gillan & The Javelins – How The Javelins came to be (Video Interview)

Ian Gillan & The Javelins wurde in den Chameleon Studios in Hamburg, Deutschland, während einer viertägigen Recording-Session im März 2018 aufgenommen. Don Airey übernahm als Gast den Platz am Piano. Es erscheint am 31. August 2018 bei earMUSIC als CD Digipak, 1LP Gatefold (180g, schwarz) und Digital.

Das Album Ian Gillan & The Javelins kann hier vorbestellt werden.

Time For Metal lag die CD bereits vorab vor. HIER könnt ihr das Review lesen.

Ian Gillan & The Javelins sind:

Sänger: Ian Gillan

Lead Gitarre: Gordon Fairminer

Rhythmus Gitarre: Tony Tacon

Bass: Tony Whitfield

Schlagzeug: Keith Roach

