Rebellion: geben Line-Up Wechsel bekannt

Rebellion geben den Ausstieg der Bandmitglieder Tommy Telkemeier (Drums) und Stefan Karut (Gitarre) bekannt. Bei den anstehenden Konzerten am 14.02.2020 in Wetzlar (Black Pearl) und am 15.02.2020 in Hamburg (Bambi Galore) werden die beiden Musiker das letzte Mal zusammen mit Rebellion auftreten.

Mittlerweile ist das Line-Up wieder vollzählig, die neuen Musiker werden in absehbarer Zeit den Fans und der Presse vorgestellt. Live kann man Rebellion in der neuen Besetzung im Sommer bereits auf folgenden Festivals erleben:

14.08. 2020 Helmfest (Helmstedt)

12.09. 2020 Jolly Headbangers Open Air Festival (Kelsterbach)

https://www.facebook.com/rebellionmetal/