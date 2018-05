Am 27. Juli erscheint Redemptions siebtes Album Long Night’s Journey Into Day – ihr erstes, das von Jacob Hansen (Volbeat, Primal Fear, Amaranthe, Doro, etc.) produziert wurde. Einen Vorgeschmack auf Long Night’s Journey Into Day bietet euch nun die Single Little Men, die ihr hier hören könnt.

Hier stehen die folgenden Formate im Vorverkauf zur Verfügung:

– limitierte Erstauflage als Digipak-CD mit zwei exklusiven Bonustracks

– Jewelcase-CD

– schwarzes 180g-Vinyl

– navy-blue/red marbled Vinyl (EU-exklusiv- 300 Einheiten)

– transparent light blue marbled Vinyl (EU-exklusiv- 200 Einheiten)

– marine blue/green marbled Vinyl (US-exklusiv- 200 Einheiten)

* exklusive Bundles mit Shirt und digitale Optionen ebenfalls erhältlich!

Der Nachfolger des 2016 erschienenen Albums The Art Of Loss, das der Bandkopf zu Redemptions besten zählt, zeigt die Gruppe vermutlich am Zenit ihres Schaffens. Fans wissen zudem, dass es sich um den ersten Longplayer seit Ray Alders Ausstieg handelt, der durch Evergrey-Sänger Tom Englund ersetzt wurde. „Wir konnten für The Art Of Loss nicht auf Tour gehen, weil Ray nicht mehr imstande war, sich aktiv bei Redemption einzubringen, also kamen wir kurz nach der Veröffentlichung überein, uns zu trennen. Ray bleibt ein teurer Freund, den ich hoch achte und liebe, genauso wie das, was wir gemeinsam geschaffen haben. Schlussendlich war eine weitere Zusammenarbeit jedoch unmöglich.“ Natürlich war es kein Leichtes, in Alders Fußstapfen zu treten, weshalb jemand hermusste, der von Beginn an Hochachtung forderte und auch die notwendige Leistung hinterm Mikrofon erbrachte. Außerdem musste sich die Person mit den existenzialistischen Texten identifizieren können, die bei Redemption von jeher im Brennpunkt stehen. Da Englund Zeit seiner Karriere stets über Zweifel, Angst und Verzweiflung geschrieben hatte, war er die perfekte Wahl. „Er hat eine so kraftvolle und emotionale Stimme, dass den Fans die Veränderung kaum auffallen wird. Tom ist zudem ein sehr flexibler Sänger und bringt als Songwriter ungeheures Feingefühl für Melodie wie Komposition mit, ganz davon abgesehen, dass ich ihn schon seit vielen Jahren nicht nur als Musiker, sondern auch als Freund schätze.“

Die Gitarristen Chris Poland (Megadeth, OHM) und Simone Mularoni (DGM) kehren als Gastmusiker zurück. Was die visuelle Gestaltung der Scheibe anging, griff die Band wie gewohnt auf Travis Smith zurück, in dessen ellenlangem Portfolio Namen wie Art Of Defiance, Opeth oder Iced Earth auftauchen.

Long Night’s Journey Into Day

1. Eyes You Dare Not Meet In Dreams

2. Someone Else’s Problem

3. The Echo Chamber

4. Impermanent

5. Indulge In Color

6. Little Men

7. And Yet

8. The Last Of Me

9. New Year’s Day

10. Long Night’s Journey Onto Day

Wie bereits angekündigt, treten Redemption beim diesjährigen ProgPower USA Festival auf, weitere US-Konzerttermine demnächst!

Redemption live:

Sept. 8 – Atlanta, GA – Center Stage (ProgPower USA)

Redemption sind:

Tom Englund – Vocals

Nick van Dyk – Gitarre

Sean Andrews – Bass

Chris Quirarte – Drums

Vikram Shankar – Keyboards

